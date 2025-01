Calciomercato Lazio News: Ardian Ismajli primo nome in difesa

Il calciomercato Lazio sta cercando di trovare le soluzioni migliori per rinforzare la rosa a disposizione di Marco Baroni ma il presidente Claudio Lotito si sa non è avvezzo alle spese folli e per giocatori che non rispettano le caratteristiche di giovane età e condizioni economiche favorevoli. Sfumati i colpi Casadei e Fazzini e non avendo ancora individuato il profilo giusto per il nuovo centrocampista biancoceleste il direttore sportivo Angelo Fabiani si sta concentrando sull’acquisto di un difensore centrale, altro obiettivo della Lazio, e ha individuato due nuovi nomi per il presente e il futuro.

Il primo nome tra quelli individuati del calciomercato Lazio è quello di Ardian Ismajli, difensore centrale alabanese di ventotto anni in forza all’Empoli che ha dimostrato una grande solidità in queste prime 20 partite in cui è sceso in campo, il calciatore è anche il vice-capitano della squadra e un punto fermo della formazione di D’Aversa, tutti questi fattori insieme al rapporto complicato tra Claudio Lotito e Fabrizio Corsi, non fanno presagire una facile trattativa tra i due club , che potrebbe portare i biancocelesti a puntare su altri obiettivi.

Calciomercato Lazio News: Valentin Gomez alternativa più giovane

Il secondo nome individuato dal calciomercato Lazio è quello di Valentin Gomez, difensore centrale classe 2003 argentino del Velez Sarsfield con cui quest’anno ha vinto la Liga Profesional argentina, è un difensore rapido di piede mancino che può all’occorrenza giocare anche come terzino sulla fascia sinistra, ha un’ottima visione di gioco e abilità palla al piede che lo porta spesso ad impostare le azioni offensive della sua squadra, ha inoltre un’ottima tenuta fisica e abilità aerea che lo rendono difficile da superare.

La Lazio non ha ancora avviato la trattativa di calciomercato con il calciatore argentino o con il suo club ma dall’Argentina sono sicuri che tra tutti i club interessati, Boca Juniors, River Plate e Bologna, i biancocelesti siano i più vicini, convinti forse anche dalla richiesta non eccessiva del Velez, che per far partire uno dei perni della sua difesa, quest’anno 37 partite con anche 1 gol, chiede solamente 10 milioni ma vorrebbe il trasferimento a titolo definitivo. La Lazio non ha ancora chiuso l’acquisto di Gomez perché preferirebbe avere un profilo più pronto e soprattutto che conosce già il calcio europeo per poterci puntare immediatamente senza rischiare di dovergli lasciare del tempo per ambientarsi.