Calciomercato Torino News/ Bellanova cercato in Premier League: per i granata è incedibile (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO TORINO, BELLANOVA È INCEDIBILE

Il calciomercato Torino passa tanto dalle cessioni. Quella di Alessandro Buongiorno è ormai cosa fatta: il Napoli ha trovato ogni tipo di accordo sia con l’agente del giocatore che con la società granata, adesso mancano solo le visite mediche venerdì e successivamente arriverà la firma, oltre ai 35 milioni più bonus nella casse granata.

L’altro nome grosso del mercato dei piemontesi è Bellanova. La Roma ha provato a convincere il Toro all’alba di questa sessione estiva, ma i granata hanno sin da subito fatto capire la volontà di tenersi stretto l’esterno. Ultimamente però sono arrivati voci sempre più insistenti.

Sull’ex Inter infatti si sono fiondate West Ham e Aston Villa, scenari che con la scintillante Premier League si sfondo potrebbero far vacillare Bellanova. Mister 7 assist in stagione però, come detto, è destinato a rimanere. Il Torino non può e non vuole permettersi di perdere due titolari fissi così importanti nel giro di un solo anno.

CALCIOMERCATO TORINO, DA VAZQUEZ A BANIYA: TUTTI I NOMI

Ci sono altre voci di calciomercato Torino. La prima riguarda Vazquez, giovane portiere del Milan che era destinato ai granata fino a qualche giorno fa. All’improvviso il più classico dei colpi di scena di mercato fanno (quasi) saltare la trattativa e ora il giocatore è vicino allo Spezia. Secondo Gianluca Di Marzio, il Toro non ci sta e riproverà a chiudere per l’ex Ascoli.

In difesa piace Bijol, ma c’è probabilmente troppa concorrenza con l’Inter che lo reputa una valida alternativa dovesse saltare Hermoso e soprattutto il Nottingham Forest, che ha già chiesto informazioni e sarebbe intenzionato nei prossimi giorni a presentare addirittura un’offerta all’Udinese.

Per questo il Torino avrebbe già chiara l’alternativa, direttamente dalla Turchia. Si tratta di Rayyan Baniya, difensore centrale del Trabzonspor. L’affare potrebbe concretizzarsi anche grazie ad una contropartita che piace molto al club turco vale a dire Emirhan Ilkhan, che tornerebbe in patria dopo una parentesi italiana abbastanza anonima.











