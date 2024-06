Calciomercato Inter News/ C’è un piano per arrivare a Bijol, Pio Esposito piace al Torino (27 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: BIJOL PER LA DIFESA

Anche il calciomercato Inter si iscrive alla corsa per Jaka Bijol: diciamo così perché negli ultimi mesi il nome del difensore dell’Udinese è entrato nelle indiscrezioni che riguardano parecchie squadre. Roma e Napoli soprattutto, ma anche la Juventus terrebbe uno sguardo abbastanza interessato sul Friuli: Bijol insomma piace a tutti (l’Inter stessa lo monitora da tempo), ed è giusto perché si tratta di un centrale di ottimo fisico, attento in marcatura e pericoloso anche nell’area avversaria. Nell’ultima stagione ha perso un paio di mesi per infortunio, ma poi è riuscito a volare agli Europei e con la Slovenia, da titolare inamovibile, ha ottenuto una bellissima qualificazione agli ottavi: lunedì affronterà il Portogallo, di conseguenza le antenne del calciomercato sono ben vigili.

Il piano dell’Inter sarebbe quello di acquistare subito Bijol, ma poi temporeggiare: un po’ perché giocatori come Francesco Acerbi e Stefan De Vrij sono in là con gli anni ma ancora elementi validissimi che Simone Inzaghi vorrebbe sfruttare, un po’ perché l’Udinese valuta Bijol almeno 15 milioni di euro ed è un prezzo non indifferente. Ecco allora che il piano del calciomercato Inter sarebbe quello di lasciare il difensore sloveno in prestito in Friuli per un’altra stagione: in questo modo l’Udinese, anche se per ora è solo un’ipotesi, potrebbe accettare di fare uno sconto sul cartellino di Bijol. La sensazione però è che presto altre società busseranno concretamente alle porte dei Pozzo per il centrale…

PIO ESPOSITO PIACE AL TORINO

Il calciomercato Inter resta poi vigile su alcune operazioni in uscita: una di queste riguarderebbe Francesco Pio Esposito, il giovane attaccante che nell’ultima stagione ha giocato in prestito allo Spezia. Si tratta di un profilo davvero interessante, almeno in divenire: ennesimo prodotto del floridissimo vivaio nerazzurro, Pio Esposito ha fatto molto bene con la Primavera giocando anche la Youth League, e poi nel 2023 si è laureato campione d’Europa Under 19 raggiungendo anche la finale del Mondiale Under 20, dunque è un calciatore che nel suo piccolo ha già messo insieme un po’ di esperienza internazionale. Beppe Marotta registra l’interesse di Sampdoria e Cagliari, ma ultimamente su di lui sarebbe spuntato anche il Torino.

Il nuovo presidente dell’Inter avrebbe intenzione di fare un’operazione sullo stile di quella che ha portato Giovanni Fabbian al Bologna, ovvero una cessione con un diritto di riacquisto. Il Torino però starebbe storcendo il naso: l’obiezione della società granata sarebbe che avrebbe poco senso valorizzare un calciatore pe poi farlo tornare alla base, anche in cambio di un interessante conguaglio economico. Per questo al momento la trattativa non procede; intanto, sia l’Inter che Pio Esposito preferirebbero una soluzione in Serie A e quindi il Cagliari rimane alla finestra e tecnicamente favorito sulla Sampdoria, attenzione alle prossime settimane perché altre squadre potrebbero entrare nella corsa al giovane attaccante nerazzurro.











