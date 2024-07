Calciomercato Torino news/ Buongiorno e Ilic vicini alla cessione. Bellanova resterà granata (6 luglio 2024)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, BUONGIORNO E ILIC SONO AI SALUTI

Il calciomercato Torino non è ancora realmente iniziato per via della lunga trattativa per portare Paolo Vanoli in granata ma il club di Urbano Cairo è già molto attivo per quanto riguarda le uscite con Alessandro Buongiorno e Ivan Ilic vicinissimi all’addio. Quella di Buongiorno è una vicenda già ampiamente raccontata e, nelle giornata di ieri, sembra essersi praticamente conclusa con una trattativa che porterà circa 30 milioni più 5 di bonus al Torino consegnando un nuovo difensore ad Antonio Conte ed al Napoli. Con l’addio di Buongiorno i granata perdono una potenziale bandiera ed un ragazzo che ha fatto innamorare tanti tifosi per via della sua passione per il Torino sempre resa pubblica e accompagnata da grandi prestazioni. Vicinissimo alla cessione anche il serbo Ivan Ilic che, con l’addio di Juric, potrebbe perdere centralità nel progetto del Torino e vorrebbe cambiare aria per provare nuove esperienze nella sua ancora corta carriera.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, VAGNATI CONFERMA RAOUL BELLANOVA

Oltre i 35 milioni per Buongiorno, infatti, il calciomercato Torino incasserà circa 25 milioni dalla cessione di Ilic in direzione Zenit e pronto a firmare un ricco contratto per andare a proseguire la sua carriera nel campionato russo. Ilic è un classe 2001 e arriva da una stagione non entusiasmante condita da diversi infortuni che hanno ulteriormente peggiorato la sua condizione non permettendogli di rendere al meglio. Le cessioni di Buongiorno e Ilic andranno ad aprire importanti buchi nella rosa del Torino che dovrà intervenire sul calciomercato per aumentare il livello della sua squadra e facilitare il lavoro di Vanoli sulla panchina. La certezza per il prossimo anno potrebbe essere Raoul Bellanova che arriva da una grandissima stagione e, nonostante l’interessamento della Roma, dovrebbe rimanere al Torino per provare a riconfermarsi. Per Bellanova sono arrivate anche le parole del ds Vagnati che hanno rassicurato i tifosi granata affermando la volontà di proseguire il rapporto con Raoul Bellanova anche nella prossima stagione.











