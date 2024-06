Candidati circoscrizione Isole Elezioni Europee 2024/ Nomi per 8 seggi: FdI FI Lega, Pd M5s SUE AVS Az

ELEZIONI EUROPEE 2024, CANDIDATI CIRCOSCRIZIONE ISOLE: QUALI REGIONI, QUANTI SEGGI, NOMI CAPOLISTA

Le Elezioni Europee 2024 sono arrivate: mancano infatti poche ore e da domani, 8 giugno, si voterà. Alle urne gli elettori saranno chiamati sia nella giornata di domani, quella di sabato, sia in quella di domenica 9 giugno. La “pausa” sarà tra le 23 di sabato e le 7 di domenica: poi si potrà riprendere a votare anche nella giornata del 9, per poi conoscere i risultati che dovrebbero arrivare al massimo martedì in giornata. In attesa che le urne aprano ufficialmente, andiamo a conoscere meglio i candidati e la divisione dei seggi che verranno assegnati. In questo articolo ci soffermeremo sulla circoscrizione delle Isole che comprende ovviamente Sicilia e Sardegna. Il sistema proporzionale delle Elezioni Europee 2024 ci dice che al Nord-Est spetteranno 15 dei 76 seggi, al Nord-Ovest 20, al Centro 15, al Sud 18 e per le Isole ben 8.

Lo spoglio, come abbiamo detto, comincerà subito dopo la chiusura delle urne e i risultati dovrebbero arrivare tra lunedì e martedì, quando scopriremo proprio i candidati che ce l’hanno fatta a guadagnare un posto nel Parlamento UE. In attesa dei risultati ufficiali, andiamo a conoscere i nomi scelti come capolista per le Elezioni Europee 2024:

Fdi – Giorgia Meloni

Lega – Annalisa Tardino

Azione – Carlo Calenda

Pd – Elly Schlein

M5S – Giuseppe Antoci

Forza Italia – Caterina Chinnici

Stati Uniti d’Europa (Italia Viva e +Europa) – Rita Bernardini

Alleanza Verdi – Leoluca Orlando

Alternativa Popolare – Stefano Bandecchi

Libertà – Cateno De Luca e Laura Castelli

CANDIDATI EUROPEE ISOLE: NOMI PER FDI, LEGA, FI-NM

Negli ultimi anni, nelle isole, è cresciuto il sostegno al centrodestra, che per queste elezioni europee dell’8 e il 9 giugno vede tra i candidati come capolista grandi nomi. Fratelli d’Italia ha schierato la premier Giorgia Meloni mentre la Lega, nelle Isole, non ha optato per Vannacci, schierato in solamente due delle circoscrizioni: in Sardegna e Sicilia ci sarà Annalisa Tardino. Per Forza Italia, invece, la capolista sarà Caterina Chinnici, ex candidata alla Regione Sicilia con il Pd oltre che eurodeputata uscente, alla ricerca dunque della conferma.

CIRCOSCRIZIONE ISOLE EUROPEE 2024: NOMI PD, M5S, SUE, AZ, AVS

Chi saranno, invece, i candidati per la circoscrizione delle isole alle europee 2024 che cominceranno domani in Italia, con le votazioni che proseguiranno fino a domenica 9? Per il Partito Democratico abbiamo Elly Schelin candidata in due circoscrizioni, ovvero nelle Isole e al Centro. Azione, invece, ha candidato ovunque Carlo Calenda come capolista tranne che al Nord-Ovest, dove c’è Elena Bonetti. Per il M5S troviamo Giuseppe Antoci, tra l’altro ex presidente del Parco dei Nebrodi oltre che volto storico della lotta alla mafia in Sicilia. Stati Uniti d’Europa ha scelto Rita Bernardini, ex membro del Partito Radicale oltre che ex deputata con il Partito Democratico.

COME E DOVE TROVARE TUTTI I CANDIDATI EUROPEE NELLE ISOLE

