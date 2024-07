CAOS SOMALIA/ Francia vs. al Shabaab, come fallì la liberazione di Denis Allex

Il lettore ricorda i navigatori ostaggi Bruno Pelizzari e Deborah Calitz. Furono liberati dalle grinfie degli shabaab il 21 giugno 2012. Le autorità somale affermeranno che furono loro a liberarli con la forza, ma più probabile che un riscatto sia stato pagato dai servizi di intelligence esteri italiani, l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE). Il ministro della Difesa somalo, anche vice-primo ministro, Hussein Arab Isse, rilascia lo stesso giorno un’informazione di grande importanza che passerà inosservata, tranne che alla DGSE, in base alla quale il governo afferma di sapere dove si trovano gli ostaggi, sia quelli italiani che l’agente francese.

Il tempo di confermare le informazioni e soprattutto di analizzare le foto scattate di giorno dal satellite spia francese Helios e di notte da un satellite americano, e il tono cambia a Parigi. Gli shabaab non sono più stupidi degli altri. Tanto più che non ignorano di essere stati localizzati con il loro ostaggio. Di conseguenza, decidono di far uscire Denis Allex dalla prigione individuata dalla DGSE e di trasferirlo in un altro luogo. E finalmente, alla fine dell’estate, lo trasferiscono in un terzo posto, a Bulo-Marer, a 110 chilometri a sud-ovest di Mogadiscio. Questa volta, questo luogo di detenzione sarà duraturo. Nessun indizio permette di individuare la sua presenza in questo villaggio.

Allex è sorvegliato dall’élite degli shabaab, l’unità degli Amniyat, la guardia pretoriana di Godane. Una forza clandestina, una sorta di servizio di azione che ha poche relazioni con il resto della milizia.

Un’indagine dell’ONU rivelerà che gli Amniyat sono allora comandati da Mahad Mohamed Ali, alias “Karate”, e funzionano in circuito chiuso: riferiscono solo a Godane, che dà loro le istruzioni. Le risorse finanziarie e tecniche dell’organizzazione sono sempre più concentrate nelle mani degli Amniyat, ai quali Godane accorda tutta la sua attenzione al punto di trascurare il resto del suo apparato militare e i suoi capi, come dimostrano i disaccordi pubblici espressi sulla strategia e gli obiettivi. Gli Amniyat operano per lo più indipendentemente dal resto dell’organizzazione, con una propria catena di comando, una propria rete logistica e proprie risorse finanziarie. È un’organizzazione nell’organizzazione, concepita da Godane per sopravvivere all’eventuale scomparsa degli shabaab.

Cosa fare allora? L’unica possibilità che verrà chiaramente comunicata al presidente francese François Hollande sarà quella una “esfiltrazione militare”. Quest’operazione sarà coordinata dal direttore della DGSE, il prefetto Érard Corbin de Mangoux, dal capo di gabinetto del ministro della Difesa, Cédric Lewandowski, e dal ministro Jean-Yves Le Drian. Il capo di stato maggiore delle forze armate (CEMA), l’ammiraglio Édouard Guillaud, è al corrente del segreto e fornirà tutte le risorse umane e materiali delle forze armate richieste dalla DGSE. Senza discussioni, né eccezioni.

Il 5 dicembre 2012, la grande portaelicotteri classe Mistral ha lasciato Tolone per prendere il posto della missione Corymbe nel Golfo di Guinea, che va avanti ininterrottamente da 22 anni, da quando la marina nazionale dispone in quelle acque dell’Africa occidentale di una nave capace di supportare, se necessario, un’operazione militare regionale. La missione deve durare quattro mesi, con ritorno previsto per aprile 2013. Ma il 10 dicembre, cinque giorni dopo la partenza, mentre la nave si avvicina alla sua destinazione, un ordine inatteso arriva: inversione di rotta, direzione Tolone, senza spiegazioni. Nessuno a bordo del Mistral immagina di essere parte di un’operazione top secret, l’operazione Black Star, preparata nel Golfo Arabo-Persico, con la US Navy. È plausibile, coincide con tutto ciò che sta accadendo.

Prima di andare a strappare Denis Allex dalla sua prigione, gli agenti clandestini devono prepararsi per il giorno fatidico che conoscono molto bene: l’11 gennaio 2013. E il tempismo: dopo mezzanotte, l’ora più buia della notte è quella della luna nuova. Per organizzare l’assalto, ricostruiranno la prigione del loro compagno in grandezza naturale: muri, portale, baracca di pisé e lamiere. Prima una volta sul loro terreno di addestramento, poi una seconda a Gibuti. E una terza volta in mare, nell’enorme radiera del Mistral, dopo che si saranno stabiliti a bordo. I marines passeranno il Canale di Suez e caricheranno due elicotteri Caracal del servizio Azione. Ma l’equipaggio del Mistral non sa ancora nulla.

È la prima volta nella storia che i servizi segreti francesi conducono un’operazione così grande, complessa, segreta e coordinata con le forze armate. Verso mezzanotte, 40 uomini che condurranno l’assalto salgono a bordo del Caracal. Saranno depositati a 9 km da Bulo-Marer e avanzeranno in silenzio per due ore. A Parigi, le autorità politiche sono tenute informate per telefono. A Bulo-Marer, il punto di non ritorno è stato raggiunto, a 500 metri dalla prigione di Denis Allex. L’operazione si conclude in un silenzio di morte. Gli elicotteri sono vicini, e gli aerei da combattimento degli Stati Uniti sono brevemente entrati nello spazio aereo somalo per supportare l’operazione di salvataggio. Questo aiuto eventuale era stato negoziato al massimo livello tra Parigi e Washington. Gli uomini del servizio Azione della intelligence francese non sono ancora stati scoperti e ora sono molto vicini alla casa.

È allora che si verifica un problema. Uno dei commando calpesta un grosso fagotto appoggiato contro il muro di recinzione che si rivela essere un poveraccio addormentato, probabilmente una sentinella, che si sveglia urlando. Non per molto, perché viene immediatamente abbattuto con un’arma silenziata. In meno di dieci secondi, un sottufficiale di quarant’anni originario di Cholet, il sergente capo E., riesce comunque a posizionare una scala telescopica contro il muro, a saltare nel cortile e a correre verso il cancello per aprirlo dall’interno. Non ci riuscirà, perché viene abbattuto da una mitragliatrice che non era stata individuata. L’uomo aveva appena rinnovato il suo contratto con la DGSE per poter salvare il suo compagno dagli shabaab.

È allora che quattro colpi di fucile risuonano all’interno della casa. Denis Allex sarà ucciso. È presto l’apocalisse. I guardiani fanno fuoco con tutte le loro armi e i rinforzi si precipitano. Dal loro punto di accantonamento, non lontano, gli Amniyat arrivano a ondate. Gli elicotteri Tigre tornano e sparano con il cannone da 30 mm per proteggere gli agenti francesi che, sotto questo fuoco intenso, si imbarcano nei Caracal trafitti da ogni parte. Costretti a ritirarsi lasciando due dei loro sul terreno. Aggravando il fallimento, il capitano Patrice Rebout, gravemente ferito, morirà a bordo del Mistral. Altri tre gravemente feriti saranno strappati in extremis alla morte dai chirurghi della nave, in un’atmosfera da fine del mondo. Gli shabaab hanno perso 17 uomini. Sei anni dopo questa liberazione fallita, Denis Allex e il suo compagno E. riposano ancora in Somalia.

