Una Regione italiana ha introdotto la carta famiglia 2024 che permette di aderire a degli sconti e agevolazioni importanti per favorire gli acquisti e aumentare il potere d’acquisto (diminuito notevolmente dopo i rincari causati dall’inflazione).

Proprio come la Carta Acquisti anche quest’ultima di cui stiamo per parlarvi mira a sostenere e calmierare i prezzi sempre più in crescita in ogni settore. L’aiuto in questione non è governativo e quindi non è nazionale, ma è soltanto locale (vedremo dove).

Carta famiglia 2024: dove è possibile sfruttarla

La carta famiglia 2024 è una misura agevolativa che viene destinata a chi è residente in Friuli Venezia Giulia. A differenza della carta nazionale questo incentivo non prevede un contributo economico mensile o bimestrale, ma permette l’accesso a degli sconti speciali.

Il presidente del Friuli Venezia Giulia (Massimiliano Fedriga) ha spiegato in che modo questo incentivo può aiutare non solo le famiglie ma anche le imprese locali:

Puntiamo a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e promuovere un ciclo virtuoso per l’economia locale, coinvolgendo anche i piccoli esercizi commerciali del territorio che potranno aderire facilmente attraverso un avviso pubblico sul sito della Regione.

I requisiti

Per poter accedere al bonus famiglia 2024 occorre soddisfare dei requisiti sociali ed economici. Ecco quelli previsti:

Risiedere in Friuli Venezia Giulia da almeno due anni (24 mesi) continuativi. Avere un ISEE entro i 35 mila euro. Avere almeno un figlio a carico nel proprio nucleo familiare.

Il requisito ISEE non verrà tenuto in considerazione qualora nel nucleo familiare uno dei due coniugi fosse deceduto, oppure nei nuclei con almeno un figlio minorenne a carico le madri provenissero da situazioni violenza e frequentano un percorso di sostegno e protezione.

Sconti e agevolazioni per i beneficiari

Gli sconti e le agevolazioni del bonus famiglia 2024 partono da una riduzione del 5% sul prezzo d’origine. Percentuale che può salire e che dipende naturalmente dai negozi territoriali convenzionati con la Regione.

Sul sito del Friuli Venezia Giulia è possibile consultare i negozi convenzionati e quelli propensi a favorire gli sconti ai beneficiari della misura. Almeno gli aderenti sono 87 esercizi commerciali la cui previsione è quella di aumentare significativamente.

Quanto agli acquisti ammessi nel bonus troviamo:

Prodotti per la pulizia della casa;

Prodotti per l’igiene personale (escludendo quelli di bellezza);

Articoli di cancelleria e cartoleria;

Libri sia scolastici che non scolastici;

Medicinali da banco;

Prodotti sanitari e farmaceutici (ad esclusione di quelli di bellezza);

Apparecchi e strumenti sanitari;

Calzature e abbigliamento.

Per richiedere la carta famiglia 2024 occorre far domanda al portale specializzato a cui si può accedere tramite autenticazione digitale: CRS; CIE oppure SPID.

La domanda può essere inoltrata in qualunque momento ed ha una validità di 12 mesi dal momento in cui viene rilasciata. Il rinnovo può essere richiesto 60 giorni prima della sua naturale scadenza.