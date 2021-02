C’è posta per te 2021/ Diretta e storie: Gerry Scotti e Lorenzo Insigne ospiti

C’è posta per te, anticipazioni e diretta 27 febbraio

Sabato 27 febbraio, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce l’ottava puntata di C’è posta per te che, la settimana prossima, si fermerà per la finale del Festival di Sanremo 2021. L’appuntamento di questa sera sarà ricca di storie, sorprese e tante emozioni. Lo show del sabato sera continua a macinare ascolti altissimi. La scorsa puntata è stata seguita 6.171.000 spettatori con uno share del 30.3% battendo la concorrenza di Raiuno che, con lo spettacolo “A grande richiesta – Minaccia Bionda” dedicato a Patty Pravo, ha raccolto 1.893.000 spettatori pari all’8.3% di share. C’è posta per te si conferma praticamente lo show imbattibile e il merito non è solo di Maria De Filippi e degli ospiti, ma anche delle storie delle persone che chiedono l’aiuto della trasmissione per salvare rapporti importanti.

C’è posta per te: le storie del 27 febbraio

Genitori, figli, coniugi, ma anche fidanzati saranno i protagonisti della nuova puntata di C’è posta per te. Maria De Filippi, anche questa sera, racconterà nuove emozionanti storie. Nello scorso appuntamento dello show, tra le storie che hanno particolarmente colpito il pubblico, ci sono quelle di Antonella che ha cercato di riavvicinarsi al padre e alla moglie di quest’ultimo e quella di Andrea e Arianna. Antonella, dopo una lunga discussione con il padre, grazie all’aiuto di Maria De Filippi è riuscito a riabbracciarlo mentre Andrea è riuscito a farsi perdonare da Arianna che ha deciso di concedergli una seconda possibilità. Quali storie, invece, saranno al centro della puntata di questa sera?

Gli ospiti della penultima puntata

Nuovi ospiti per l’ottava puntata di C’è posta per te. Dopo Stefano De Martino e Renato Zero, ospiti della nuova puntata di Maria De Filippi saranno Gerry Scotti e Lorenzo Insigne. Il conduttore, diventato da poco nonno, regalerà un momento davvero speciale ad un suo fan. Il capitano del Napoli farà lo stesso con un suo tifoso. Insigne è il terzo calciatore ospite dell’attuale stagione di C’è posta per te dopo Nicolò Zaniolo e Ciro Immobile. Sia Scotti che Insigne saranno i regali di sorprese magiche che emozioneranno anche i telespettatori.



