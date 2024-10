E’ scattato con l’avvio del mese di ottobre il censimento 2024. In totale un milione di famiglie verranno “intervistate”, con l’obiettivo di redarre il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Ne parla il quotidiano il Corriere della Sera attraverso la sua edizione Piemonte, ricordando che per la sola regione a nord della nostra penisola verranno censiti 77mila nuclei famigliari, per un totale di 300 comuni.

Quello in arrivo sarà il settimo Censimento a livello nazionale e sarà effettuato da parte dell’Istat, l’istituto nazionale di ricerca, con l’obiettivo di conoscere al meglio le famiglie e in generale la popolazione italiana. Si cercherà infatti di scoprire quali siano le principali caratteristiche strutturali della stessa, ma anche le condizioni sociali ed economiche in cui viviamo, censimento che si svolge ogni anno, dal 2018 ad oggi, sempre nei mesi che vanno da ottobre a dicembre. Come avviene? Semplicemente tramite un questionario elettronico, quindi tutto a livello digitale.

CENSIMENTO 2024 AL VIA, DUE RILEVAZIONI

Il Corriere della Sera precisa che l’Istat effettua in particolare due rilevazioni, la prima è quella cosiddetta da Lista, e prevede che la persona oggetto del censimento compili un questionario visualizzabile online ad un determinato link, in maniera totalmente autonoma, e rispondendo a delle domande che hanno l’obiettivo di scoprire le caratteristiche demografiche nonché socio-economiche di una persona. La rilevazione invece denominata Areale, avviene non in solitaria ma con il supporto di un rilevatore che è incaricato direttamente dal Comune di residenza.

In questo secondo caso si compila sempre un questionario online che risulta essere comunque più breve di quello precedente, che si svolge sempre online e che ha delle domande specifiche sull’abitazione del cittadino oggetto del Censimento 2024. Attenzione, quando si viene scelti per il censimento non ci si può tirare indietro visto che l’Istat ha ricordato che rispondere al questione non è a discrezione del cittadino o della famiglia in quanto risulta essere un obbligo di legge. L’istituto ci tiene comunque a precisare che la rilevazione dei dati avviene nel rispetto della privacy e a tutela dei dati personali dell’intervistato.

CENSIMENTO 2024 AL VIA, COSA DEVE FARE CHI VIENE SCELTO

Chi viene scelto ha ricevuto una lettera dal 7 ottobre e dovrà quindi collegarsi al sito dell’Istat, accedendo poi con le proprie credenziali, seguendo le istruzioni, e compilando il questionario online in maniera autonoma. Si ha tempo fino all’11 novembre 2024 per la compilazione dopo di che, se dal 12 novembre (fino al 23 dicembre), non si avrà ancora risposto alle domande, si verrà contattati dall’operatore del Comune o da un rilevatore che procederà all’intervista telefonica.

Il Corriere della Sera precisa inoltre che tutte quelle famiglie che riceveranno una lettera non nominativa fra l’11 ottobre e il 22 novembre prossimi, verranno direttamente contattate dal rilevatore che dovrà farsi riconoscere tramite tesserino e che procederà all’intervista in loco tramite tablet. In ogni caso, se ci fossero dei dubbi, c’è a disposizione il numero verde gratuito 800.188.802, o eventualmente ci si può rivolgere al proprio Comune di residenza chiedendo lumi.