Chi è Lorenzo Brando Chiavarini, atleta velista italiano alle Olimpiadi di Parigi 2024

Lorenzo Brando Chiavarini è uno degli atleti italiani in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta di un velista nato a Roma nel 1994, di padre italiano e madre scozzese, che ha dimostrato finora di avere un grande talento oltre che delle ottime capacità. Chiavarini è stato selezionato dalla Federazione Italiana Vela per rappresentare l’Italia tra le boe di Parigi 2024 nella classe ILCA 7.

Prima di arrivare alle Olimpiadi 2024, Lorenzo Brando Chiavarini ha ottenuto un oro al Campionato Europeo del 2019, un bronzo nel 2020 e il quinto posto ai Sailing World Championships de L’Aia, nei Paesi Bassi. “La partecipazione alle Olimpiadi 2024 corona un percorso durato vent’anni, non nascondo pieno di sacrifici e difficoltà. Ma alla fine tutto viene ripagato. – ha raccontato il velista a Fragliavelariva.it – Uno dei lati positivi dello sport della vela è la fratellanza con altri velisti che si crea anche a livello internazionale, amicizie che durano tutta una vita.” ha aggiunto.

Chi è Agata Barwińska, la fidanzata di Lorenzo Brando Chiavarini

Nella sua dichiarazione, Lorenzo ha voluto ringraziare le persone più importanti in questo suo arduo percorso sportivo: “Traguardi come questo si raggiungono con dedizione e supporto. Per questo ringrazio la FIV e il CONI, un abbraccio ai i miei genitori, i tecnici, i circoli come la Fraglia Vela Riva e la Polizia di Stato e tutte le persone che mi sono state vicino. Ora tocca a me dimostrare che non è sufficiente partecipare”, le sue parole.

Addentrandoci nella vita privata di Lorenzo Brando Chiavarini, stando alle foto pubblicate su Instagram avrebbe una fidanzata: lei si chiama Agata Barwińska, ha 29 anni, è polacca e, come lui, è un’atleta olimpionica nella vela. Non è chiaro se i due stiano ancora insieme, visto che le ultime immagini che li vedono vicini risalgono al 2018.

