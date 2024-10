Chi è Martina Giovannini, ex allieva di Amici 23 che esordisce nel musical Saranno Famosi

Martina Giovannini è stata una delle grandi protagoniste di Amici 23 e presto farà il suo vero e proprio debutto sulla scena. L’ex concorrente del talent di Canale 5 è stata scelta per far parte del cast del musical Saranno Famosi, (Fame: il musical), con regia e coreografie di Luciano Cannito, nel ruolo di Mabel. Anna Pettinelli, sua coach ad Amici, ha creduto in lei dall’inizio alla fine: Martina, che ha 23 anni ed è italo-brasiliana, ha mostrato a tutti di avere una voce potente e versatile, perfetta per il mondo del musical.

Il suo percorso ad Amici 23 non è stato privo di ostacoli e purtroppo si è interrotto ad un passo dalla finale del serale, che ha poi incoronato Sarah Toscano. Ma non sono mancate proposte importanti per lei, a partire dalla partecipazione al musical Saranno Famosi, che sta per fare il suo esordio al Teatro Brancaccio di Roma per poi girare tutta Italia.

Martina Giovannini ha un fidanzato?

Parlando invece della vita privata, c’è chi si chiede se Martina Giovannini abbia un fidanzato. Qualche tempo fa si è parlato di un possibile flirt con Kumo, ballerino e ex allievo di Amici 23, ma la loro sembra essere soltanto un’amicizia. Non ci sono, infatti, scatti o gesti recenti che confermano che i due ragazzi stiano insieme. Lei stessa, nel corso di un’intervista rilasciata a Dimmi di te – il format condotto su Youtube da Lorella Cuccarini – dell’amore ha detto: “Se c’è spazio per l’amore? Non ne ho idea. In questo momento sto pensando a me stessa, quindi non so se ci sarà spazio proprio nella mia testa. È un impegno di tempo e a livello mentale. A meno che non incontro qualcuno e scocca la scintilla…” Una scintilla che, per ora, non sembra essere arrivata.