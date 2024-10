La storia della televisione vive di grandi storie e soprattutto di tanti volti; alcuni di questi sono stati ‘meteore’ altri sono ricordati nel tempo per determinati ruoli iconici. E’ questo il caso di Gabriella Farinon, amata dagli italiani in particolare per il suo ruolo di ‘Signorina Buonasera’ per la rai dal ‘61 al ‘68. Nella sua carriera anche diversi ruoli da attrice così come conduttrice, ma cosa sappiamo invece a proposito della sua vita privata? L’ex marito di Gabriella Farinon è Salvatore Modesti; una storia decisamente importante per l’annunciatrice tv e attrice dato che insieme, oltre al grande passo del matrimonio, hanno dato alla luce anche due splendidi figli.

Salvatore Modesti, ex marito di Gabriella Farinon: perchè si sono lasciati?

Ma chi è Salvatore Modesti, ex marito di Gabriella Farinon? Non sono numerose le informazioni riguardo la vita professionale e privata. Sappiamo che ha condiviso con l’annunciatrice tv il mondo dello spettacolo seppur da un punto di vista differente, ovvero quello da regista. Pochi riferimenti nelle interviste tra passato e tempi recenti; un amore importante che però non coincide con l’amore della sua vita stando a quanto affermato in un’intervista rilasciata alcuni anni fa a Vieni da me: “Dopo il divorzio mi sono sposata con un pugliese, Stefano Rovanazzi; è stato l’amore della mia vita…”.

Nonostante l’etichetta di ‘amore della sua vita’ sia andata alla liaison successiva, l’ex marito di Gabriella Farinon – Salvatore Modesti – ha certamente avuto un ruolo cruciale nella sua vita sentimentale data la nascita, come anticipato, dei figli Barbara e Francesco. Le nozze tra i due risalgono al 1972; unione durata 9 anni ma non sono reperibili curiosità in riferimento ai motivi della rottura.