Serena Marchese, chi è l’ex ballerina di Amici che danzerà alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024

Manca poco all’inizio della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Stasera dalle 19:30 in diretta su Rai2 le delegazioni di 206 paesi sfileranno su 94 barche sulla Senna, il percorso partirà dal ponte d’Austerlitz e passerà per Notre-Dame, il Louvre, Place de la Concorde e altri monumenti, fino al Trocadero e ci saranno 3mila (!) ballerini e attori, campioni di skate e di BMX per esibizioni acrobatiche e diversi cantanti famosi tutto per quattro ora di spettacolo solenne ed emozionante. E tra i ballerini giunti da tutto il mondo per esibirsi all’importante evento ci sarà anche l’ex ballerina di Amici 2021 Serena Marchese: chi è e chi è il suo fidanzato Alessio.

Chi è Serena Marchese? Classe 2000 è siciliana, più precisamente di Siracusa ed ha 24 anni. Scopre l’amore per la danza all’età di soli due anni e mezzo, e da adolescente ha avuto modo di esibirsi in un passo a due durante una puntata di Domenica In, mentre successivamente partecipa al programma Sicilia Cabaret, in onda su Rai 2. La svolta però avviene nel 2020 quando si presenta ad Amici 21 di Maria De Filippi e viene notata da Alessandra Celentano. Nella scuola mette in mostra tutte le sue doti ed arriva al Serale, viene eliminata nella semifinale ma la sua carriera decolla. Ha ricevuto un’importante proposta lavorativa da Valerio Londo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma che l’ha portata a calcare i palcoscenici in Brasile e in Cina fino a danzare alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Fidanzato Serena Marchese, chi è Alessio: la dolce dedica del ragazzo

Per quanto riguarda, invece, la vita privata non si hanno notizie recenti ma fino al 2023 il fidanzato di Serena Marchese era Alessio. Sui profili Instagram di Serena Marchese si nota come la loro sia una relazione che dura ormai dal 2018. I due hanno condiviso spesso fotografie in cui compaiono insieme, mostrando così la grande complicità che li lega. Alessio ha 25 anni ed è anche lui originario di Siracusa e, durante la permanenza della giovane nella scuola di Amici lavorava come barista e le dedicava delle dolci parole: “Sono emozioni che a parole non si possono descrivere. So soltanto che ti amo tantissimo e che spero che la vita ti inizi a dare ciò che meriti” Adesso c’è una nuova e importante svolta per Serena Marchese che danzerà alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Che emozione immensa” scrive sui social.