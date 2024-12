L’amore tossico che ha segnato profondamente la vita sentimentale di Vanessa Incontrada: “Avevo timore di…”

Incomprensioni, paure e tanta sofferenza: il passato sentimentale di Vanessa Incontrada non è stato tutto rose e fiori. Lo ha ammesso la stessa showgirl e conduttrice, in diverse interviste, parlando di un amore tossico che l’ha profondamente segnata. Un’esperienza per certi versi atroce e fortemente negativa per la showgirl italo spagnola che oggi, finalmente, guarda al passato con più leggerezza e distacco.

“Era un rapporto in cui vi era il timore di dire qualcosa che avrebbe suscitato una reazione nell’altra persona. La fiducia veniva costantemente messa in dubbio e per me tutto questo era atroce”, ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale F. Si trattava indubbiamente di una storia molto importante per Vanessa, che però sapeva di non vivere un amore sano. “Non era mai tranquilla e non ero felice, così sono riuscita a trovare la forza di chiudere questa storia”, spiega Vanessa.

Tanti momenti difficili per la conduttrice, che nel recente passato ha dovuto fare i conti con i pregiudizi e i commenti spietati degli hater per la sua forma fisica, dopo la gravidanza. Tanti infatti ricordano con piacere il monologo orgoglioso di Vanessa Incontrada in tv, incentrato sull’accettazione di sé.

“Se sei una ragazza devi essere magra, bella e perfetta […] altrimenti diventi “una grassa”, come fosse un marchio infamante. E tu? Tu vivi nella paura di essere sbagliata. Sono cose che conosco e che per fortuna ho superato. Per questo mi sono detta: basta, adesso voglio dire la mia”, le splendide parole di Vanessa. Un monologo commovente, elegante ma incisivo contro qualsiasi forma di pregiudizio.

