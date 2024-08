Chiara Consonni si sta ritagliando uno spazio da protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, alimentando tra le tante cose l’interesse degli appassionati sulla sua vita privata. E’ single o c’è un fidanzato nella sua vita si chiedono tanti tifosi e appassionati. Ebbene, non sembra esserci risposta al quesito sollevato, almeno sbirciando in rete e sui vari profili social dell’atleta, dove i contenuti preponderanti sono dedicati allo sport. Quel che sappiamo per certo è il legame con il fratello Simone, anche lui ciclista con la stoffa del campione, con cui condivide “tutto e niente”.

Così diversi, così simili, Chiara e suo fratello sono apparentemente il giorno e la notte. Mentre lui, ad esempio, è una persona molto posata e razionale, lei è molto più impetuosa e istintiva. Ad unirli, oltre al legame affettivo, il mondo dello sport e l’esperienza alle Olimpiadi dove entrambi si sono regalati momenti molto emozionanti.

Chiara Consonni, nessun fidanzato nella sua vita? Lo sport al primo posto. E prima delle Olimpiadi…

Dunque, nessun fidanzato pare esserci nella vita privata di Chiara Consonni, che pensa soprattutto allo sport. D’altronde, per arrivare a certi livelli, occorre grande capacità di focus ed uno spirito di sacrificio immenso. L’arrivo alle Olimpiadi, di per sé, è già stato un grandissimo traguardo per la Consonni, che alla vigilia della competizione non nascondeva l’emozione e la tensione per la sua prima volta nella competizione a cinque cerchi.

“Nel 2021 ci avevo sperato, ma non arrivò la convocazione. Anche per questo la tensione inizia a farsi sentire; forse è stato meglio avere una gara importante come il Giro, così ho potuto distrarmi”, ha detto simpaticamente prima delle Olimpiadi.

