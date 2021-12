CLASSIFICA FILM 2021/ Le migliori pellicole tra sala e streaming

Come ogni anno, eccoci con la classifica dei migliori film del 2021. Dopo un 2020 pesantemente colpito dall’emergenza coronavirus, sta per volgere al termine un’annata di grande cinema, tra grandi autori e piacevoli scoperte. La pandemia sembra aver stimolato la creatività dei registi, con una qualità media decisamente più alta rispetto ad altre stagioni. C’è tanta, tantissima Italia, e molto cinema femminile: pensiamo alle vincitrici dei festival di Cannes e Venezia, Julia Ducournau e Audrey Diwan, o ancora a Jasmila Žbanić.

Ovviamente si tratta di una classifica che si basa sì su parametri oggettivi, ma la componente soggettiva gioca un ruolo predominante. L’obiettivo principale è quello di fornire un’indicazione sui film da vedere e da “recuperare” al più presto. Qui di seguito troverete la classifica dei 40 migliori film del 2021: per entrare nell’elenco, un lungometraggio deve essere uscito in sala o sulle piattaforme streaming in Italia dall’1 gennaio al 31 dicembre.

40 – Nowhere Special, Uberto Pasolini

39 – Il bambino nascosto, Roberto Andò

38 – Occhi blu, Michela Cescon

37 – Nuevo Orden, Michel Franco

36 – La stanza, Stefano Lodovichi

35 – Sulla infinitezza, Roy Andersson

34 – Atlantide, Yuri Ancarani

33 – Bac Nord, Cedric Jimenez

32 – Re Granchio, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis

31 – Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, Giulio Base

30 – Guerra e pace, Massimo D’Anolfi e Martina Parenti

29 – Don’t Look Up, Adam McKay

28 – France, Bruno Dumont

27 – The Father, Florian Zeller

26 – L’uomo che vendette la sua pelle, Kaouther Ben Hania

25 – Illusioni perdute, Xavier Giannoli

24 – I giganti, Bonifacio Angius

23 – Petite maman, Celine Sciamma

22 – Scompartimento n. 6, Juho Kuosmanen

21 – Il gioco del destino e della fantasia, Ryûsuke Hamaguchi

20 – A Chiara, Jonas Carpignano

19 – One second, Zhang Yimou

18 – X & Y – Nella mente di Anna, Anna Odell

17 – First Cow, Kelly Reichardt

16 – Qui rido io, Mario Martone

15 – Dune, Denis Villeneuve

14 – Ariaferma, Leonardo Di Costanzo

13 – Malmkrog, Cristi Puiu

12 – Corpus Christi, Jan Komasa

11 – Nomadland, Chloè Zhao

10 – Days, Tsai Ming-liang

9 – Un altro giro, Thomas Vinterberg

8 – Quo vadis, Aida?, Jasmila Žbanić

7 – Drive my car, Ryûsuke Hamaguchi

6 – Titane, Julia Ducournau

5 – Sesso sfortunato o follie porno, Radu Jude

4 – La scelta di Anne – L’Événement, Audrey Diwan

3 – Madres paralelas, Pedro Almodovar

2 – Ex aequo: È stata la mano di Dio, Paolo Sorrentino e Il buco, Michelangelo Frammartino

1 – Collective, Alexander Nanau

