Come finisce tra Edmond Dantes e Mercedes ne Il conte di Montecristo: cosa succede alla loro storia d’amore

La fiction di Rai1 Il conte di Montecristo tratta dall’omonimo romanzo di Alexander Dumas, narra la storia di vendetta per eccellenza di Edmond Dantes che dopo essere stato in prigione per più di 15 anni a causa di una falsa accusa, fuggito dal Castello d’If dov’era rinchiuso a marcire ha iniziato a progettare la sua vendetta, grazie anche ai consigli, l’aiuto ed il sapere, oltre che il tesoro, trasmesso lui dall’Abate Faria. Al centro della trama, però, non c’è soltanto la vendetta ma anche la storia d’amore: come finisce tra Edmond Dantes e Mercedes ne Il conte di Montecristo?

Dalle anticipazioni Il conte di Montecristo si scopre se ci sarà un lieto fine alla storia d’amore tra Edmond Dantes e Mercedes oppure le strade dei due si divideranno per sempre. È un giovane marinaio di 19 anni Edmond Dantes quando ritornato a Parigi dopo aver attraversato una tempesta viene nominato da Morrel Capitano del Pharaon, e per questo motivo decide di chiedere alla donna che ama di sposarlo. Tuttavia proprio il giorno della festa di fidanzamento a poche ore dal matrimonio viene arrestato, ad accusarlo ingiustamente Fernand de Montego, poi divenuto Conte d’Morcef e Danglars. Il primo perché da sempre innamorato di Mercedes, il secondo perché invidioso della sua promozione a Capitano. Passati quindici anni e fuggito dalla prigione, Dantes rincontrerà la sua amata rimanendo molto deluso del fatto che lei non l’abbia aspettato ma si sia risposata proprio con Fernand.

Anticipazioni Il conte di Montecristo, come finisce tra Edmond Dantes e Mercedes? Epilogo drammatico

Come finisce tra Edmond Dantes e Mercedes ne Il conte di Montecristo? Quando Dantes cambia la sua identità nessuno lo riconosce neanche la donna da lui amata, tuttavia con il passare del tempo la donna inizia ad avere sempre più sospetti. Dalle anticipazioni si scopre che anche Dantes comprenderà che Mercedes è sempre più vicina allo scoprire la verità e per questo invierà in missione Jacopo per fare in modo di andare a prendere il brigante Luigi Vampa che da questo momento in poi diventerà il ricco Conte Spada, giunto a Parigi in cerca di sua moglie. Successivamente però Edmond Dantes calerà giù la maschera rivelando la sua vera identità a Mercedes che non ne sarà molto sorpresa ma solo amareggiata. La donna gli rivelerà di sentirsi in colpa per non averlo aspettato e per aver creduto alla voce che fosse morto in carcere. Ormai però i due hanno preso strade diverse e per la loro storia d’amore ci sarà un tragico epilogo.