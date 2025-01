Anticipazioni Il conte di Montecristo, prossima puntata del 27 gennaio 2025: Edmond Dantes ‘compra’ come schiava Haidée

Entrerà sempre più nel vivo delle trame la vendetta di Edmond Dantes e dalle anticipazioni Il conte di Montecristo del 27 gennaio 2025 si scopre come precederà il piano di vendetta del protagonista che ha il volto di Sam Clafin. Dopo essere evaso dalla prigione il marinaio Edmond nel Castello d’If, Dantes seguendo le indicazioni dell’Abate Faria trova un tesoro e può cambiare la sua identità. Dopo essere tornato a Marsiglia scoprirà che l’amato padre è morto mentre la sua amata Mercedes ha sposato Fernand De Morcef, uno di coloro che lo ha accusato ingiustamente, ed è madre di un figlio adolescente, Albert.

Dalle anticipazioni Il conte di Montecristo, inoltre, si scopre che Dantes farà arrivare a Parigi Haidée, una ragazza algerina un tempo principessa e oggi schiava e figlia di Ali Pascha, la ‘comprerà’ al mercato delle schiave ma solo per spingerla ad unirsi con lui nel suo piano di vendetta. Il padre della giovane, infatti, anni prima è stato tradito ed ucciso da Fernand. Edmond porterà Haidée al ballo organizzato nella villa di Mercedes per avere la conferma dalla giovane che sia effettivamente De Morcef l’uomo che ha ucciso suo padre e l’ha venduta come schiava. Sullo sfondo ci saranno anche figure di cui Montecristo potrà fidarsi come il brigante Vampa e Jacopo.

Le anticipazioni Il conte di Montecristo della prossima puntata rivelano anche con l’aiuto del contrabbandiere italiano in fuga dalla polizia Jacopo ritraccerà il locandiere Caderousse colui che era presente quando Danglaras e Fernand hanno scritto la lettera anonima in cui denunciavano Edmond Dantes di essere un agente Bonapartista, l’accusa ovviamente era falsa ma a causa della malafede del Procuratore Villefort non si è indagato oltre e dunque Dantes, all’epoca 19 anni fu condannato al carcere a vita.

Dalle anticipazioni sulla 3a puntata de Il conte di Montecristo, in onda lunedì 27 gennaio 2025 si apprende anche che Montecristo incontrerà casualmente a Roma il giovane Albert, figlio di Mercedes e Fernand e lo farà diventare una pedina nel suo piano di vendetta ovviamente l’unica sua remora contro il ragazzo sarà il fatto che è figlio della donna che ha sempre amato e che avrebbe dovuto sposare ma dal quale alla fine si è sentito tradito. Intrghi, segreti, vendette e tradimenti saranno gli ingredienti anche della prossima puntata della fiction di Rai1 tratta dall’omonimo romanzo di Alexander Dumas.