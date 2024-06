Come si vota Elezioni Regionali Piemonte 2024/ Voto disgiunto e candidati: come funziona la legge elettorale

ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2024: COME SI VOTA E TUTTI I DUBBI SULLA SCHEDA

Oggi si aprono le urne delle Elezioni Regionali per tutto il Piemonte, con gli ormai classici dubbi negli elettori su come di vota correttamente, specialmente con le intricate schede elettorali delle Regioni e in un contesto in cui sarà permesso (a differenza di molti altri appuntamenti simili) il voto disgiunto tra partito, candidati e presidente. Fortunatamente non è nulla di complicato, ma prima è importante che – recandovi alle urne – controlliate di avere con voi sia la Tessera elettorale che un documento che attesti la vostra identità, sennò vi anticipiamo già che è inutile pensare a come si vota perché in nessun modo vi sarà permesso di entrare nell’urna delle Elezioni Regionali del Piemonte.

I candidati tra cui potrete scegliere sono cinque: il presidente uscente Alberto Cirio (sostenuto dal FI, Lega, FdI, Piemonte Liberale e Noi Moderati); l’assessore Dem al comune di Torino Gianna Pentenero (PD, Verdi-Sinistra, Stati Uniti d’Europa, Piemonte Ambientalista e Pentenero Presidente); la capogruppo M5S Sarah Disabato; Alberto Costanzo (Libertà di De Luca) e la ex consigliera No Tav Francesca Frediani (Piemonte popolare). Similmente, vi ricordiamo anche che le urne saranno aperte dalle 15 alle 23 di oggi e poi nuovamente domani dalle 7 alle 23, orari in cui anche il Comune rimarrà aperto per rilasciare d’urgenza le Tessere elettorali in caso di smarrimento.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL PIEMONTE 2024: VOTO DISGIUNTO E LEGGE ELETTORALE

Per spiegare chiaramente come si vota, con ogni dovizia di particolari, in vista delle Elezioni Regionali sul sito del Consiglio del Piemonte è stata pubblicata una guida dettagliata – che potete raggiungere cliccando su queste parole – che fin da subito chiarisce che sarà permesso il voto disgiunto. Cosa significa? È semplice: gli elettori potranno esprimere una qualsiasi preferenza per il candidato presidente e al contempo per una lista circoscrizionale non collegata (per fare un esempio: il voto a Cirio e alla lista Libertà).

In generale (e qui arriviamo concretamente al come si vota alle elezioni Regionali Piemonte 2024) la preferenza potrà essere espressa con una ‘X’ sul simbolo del partito a cui si intende dare il proprio voto e del candidato presidente, oltre che fino ad un massimo di due nomi e cognomi di consiglieri; tenendo a mente che il tutto sarà valido anche se nella scheda delle Elezioni Regionali del Piemonte non indicherete presidente o lista e – nel caso – il voto andrà al partito o al candidato collegato al proprio voto. Questa sarà anche la prima volta in cui in Piemonte si userà la nuova legge elettorale che assegnerà l’80% dei seggi con il sistema proporzionale e il restante 20% con il maggioritario.











