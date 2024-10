Nel mercato del lavoro odierno la comunicazione scritta ha assunto un ruolo cruciale. Non è più solo una questione di lettera di accompagnamento tradizionale, ma di ogni interazione scritta che abbiamo con i potenziali datori di lavoro, che si tratti di email, messaggi su LinkedIn o il modo in cui presentiamo il nostro profilo digitale. Ogni messaggio è un’opportunità per trasmettere ciò che il CV non può raccontare: passione, competenze e il nostro legame con l’azienda.

Un’email di candidatura, ad esempio, può includere dettagli che il CV non esprime: “Ho seguito con interesse il vostro progetto di sostenibilità e credo che la mia esperienza possa contribuire a espandere i vostri obiettivi”. In poche righe si comunicano interesse, competenze e conoscenza dell’azienda, distinguendosi da chi invia messaggi standard.

Anche su LinkedIn, un messaggio ben scritto fa la differenza. Invece di inviare frasi generiche come “Sono alla ricerca di nuove opportunità,” un messaggio come “Ho notato la vostra recente espansione nel marketing digitale. Con la mia esperienza, mi piacerebbe contribuire al vostro team” è breve, ma mirato e personale.

Comunicare passione e legame con l’azienda

Il CV è utile per elencare le proprie competenze, ma una buona comunicazione scritta permette di esprimere qualcosa di più profondo. Raccontare un’esperienza che ha acceso la passione per un certo settore o un progetto significativo può fare la differenza. Ad esempio: “Durante un’esperienza di volontariato internazionale, ho scoperto quanto mi entusiasmi la gestione di team multiculturali, una competenza che credo possa essere di valore per il vostro team”.

Mostrare di conoscere l’azienda è altrettanto importante. Personalizzare i messaggi facendo riferimento a progetti o politiche aziendali specifiche dimostra che si è investito del tempo per capire chi si ha di fronte. Se l’azienda ha lanciato un nuovo prodotto o è coinvolta in un’iniziativa interessante, menzionarlo rafforza il legame con loro: “Ho visto il vostro recente lancio della piattaforma X e sono rimasto colpito dal focus sull’innovazione. Credo che le mie competenze nel campo possano portare un contributo rilevante alla vostra crescita”.

Personalizzazione: il fattore che conta

Uno degli errori più comuni è inviare messaggi generici e non personalizzati. Ogni email o messaggio deve essere scritto pensando al destinatario. Adattare il tono e i contenuti alla specifica azienda, alla posizione e all’interlocutore è la chiave per distinguersi. Se un’azienda sta affrontando una sfida specifica o ha appena avviato un nuovo progetto, menzionarlo rende il proprio messaggio immediatamente rilevante. Un esempio: “Il vostro impegno recente nel miglioramento dell’user experience risuona con la mia esperienza nella gestione di progetti digitali, e sarei entusiasta di poter contribuire al vostro team”.

Attenzione agli errori comuni

Essere sintetici e chiari è essenziale. Lunghi messaggi rischiano di essere ignorati. Un esempio di sintesi efficace: “Mi candido per la posizione di responsabile marketing. Con la mia esperienza nel settore e un forte focus sulla digitalizzazione, credo di poter apportare un contributo immediato e significativo al vostro team”. Poche righe ben calibrate possono fare più effetto di una lunga spiegazione che rischia di diluirsi.

Infine, è bene evitare errori grammaticali e mantenere un tono professionale, ma non troppo distaccato. Un approccio accogliente, ma diretto: “Sarei lieto di discutere come le mie competenze possano essere di valore per il vostro team e contribuire alle vostre prossime sfide”.

Un approccio in continua evoluzione

La comunicazione scritta nel processo di selezione è uno strumento interessante e utile per trasmettere ciò che un CV non può raccontare. Gli esempi che abbiamo visto vogliono essere uno spunto, ma non rappresentano regole fisse: l’argomento è aperto e in costante evoluzione e sta a ognuno renderlo originale. Ogni messaggio, ogni email, è un’opportunità per adattarsi alle esigenze mutevoli del mercato del lavoro. In questo contesto, la capacità di comunicare in modo personalizzato, chiaro e autentico diventa essenziale per mantenersi impiegabili. Ciò che può aiutare, è restare sempre desti, pronti a cogliere le occasioni e a raccontare la propria storia in modo semplice e trasparente, mantenendo vivo quel filo rosso che ci permette di rimanere legati a ciò che accade intorno a noi.

