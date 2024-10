Si sono verificate nelle scorse ore due esplosioni in Danimarca, precisamente in quel di Copenaghen, non troppo distanti dall’ambasciata di Israele. Non si sono verificate delle vittime ne tanto meno dei feriti, ma in ogni caso le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per cercare di capire cosa sia successo. Stando a quanto riferisce la stampa della Danimarca, le esplosioni si sarebbero verificate di preciso nella notte fra martedì e mercoledì, in quel di Hellerup, a nord della capitale.

Dibattito Vance Walz, confronto senza vincitori e vinti/ Video, da Israele agli immigrati: i temi trattati

Massiccio il dispiegamento di mezzi di soccorso e di polizia nell’area, anche se le informazioni fornite dalle autorità sono a dir poco scarne, di conseguenza non è chiara l’entità delle due esplosioni, ne tanto meno l’indirizzo esatto in cui le stesse sono avvenute. Le forze dell’ordine, tramite il vice ispettore di polizia Jakob Hansen della polizia di Copenaghen, hanno comunque confermato che la doppia deflagrazione è avvenuta “nelle immediate vicinanze” dell’ambasciata israeliana nella zona di Strandagervej/Lundevangsvej.

DUELLO TV VANCE-WALZ/ Un vincitore (e mezzo) nel confronto tra “vice” giocato in difesa

COPENAGHEN, DOPPIA ESPLOSIONE: “ISRAELE? NON SAPPIAMO SE VI SIA UN COLLEGAMENTO”

In ogni caso, non è ben chiaro se l’obiettivo fosse proprio l’ambasciata, di conseguenza non è stato possibile per il momento stabilire il collegamento fra il luogo e la duplice deflagrazione. “È troppo presto per dire se ci sia un collegamento tra l’uno e l’altro. Ma l’esplosione è avvenuta nelle immediate vicinanze dell’ambasciata, ed è per questo che rientra nell’indagine, quindi stiamo esaminando questo e tutti gli altri possibili angoli”, aggiunge ancora Jakob Hansen.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE/ E Regolamento Ue: a chi giova "umanizzare" l'IA?

La polizia, sempre stando a quanto riferisce ancora la stampa danese, non ha ancora effettuato degli arresti in relazione alle due esplosioni avvenute in quel di Copenaghen: “Non abbiamo effettuato alcun arresto, ma ovviamente stiamo lavorando duramente per trovare la persona o le persone responsabili delle esplosioni”, ha proseguito ancora il vice ispettore Hansen.

COPENAGHEN, DOPPIA ESPLOSIONE: “RESIDENTI SI SENTONO INSICURI”

Nel corso della giornata verranno comunque forniti maggiori dettagli su quanto accaduto, visto che la polizia ha indetto una conferenza stampa per cercare di fare quanta più chiarezza possibile. “È chiaro che le esplosioni sono risultate violente per i residenti della zona, quindi vorremmo essere maggiormente presenti sulla scena per quei residenti che si sentono insicuri”, ha aggiunto il poliziotto.

Nel corso dell’ultimo anno, da quando è appunto scoppiata la guerra in Medioriente fra Israele e Hamas, allargatasi di recente anche a Libano ed Iran, sono state moltissime le rappresaglie nei confronti di Israele in giro per il mondo, ed in particolare in Europa, con vari attacchi in Germania, e non solo. Tornando all’esplosione di Copenaghen, non è ancora chiara l’entità dei danni, ma la polizia ha transennato la zona, rendendola quindi off limits al passaggio delle persone. I tecnici stanno analizzando la scena della doppia deflagrazione per capire prima di tutto da cosa sia stata scaturita, se un ordigno artigianale o una vera e propria bomba, e secondariamente si farà una conta dei danni.