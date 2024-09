Dopo aver lavorato per diverse ore, i vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio che è divampato nell’azienda Kemipol a Pineto. Il rogo si era sviluppato in un enorme capannone usato come deposito di solventi infiammabili, quindi la grande quantità di calore che si è scatenata ha causato un crollo della copertura e si è alzata una colonna di fumo che è stata vista a decine di chilometri di distanza.

A complicare ulteriormente l’intervento dei soccorsi proprio la consistente quantità di liquidi infiammabili, infatti i pompieri hanno lavorato a lungo per riportare sotto controllo la situazione. Ma c’è stata anche un’azione a livello di prevenzione, perché sono stati usati idranti per raffreddare la zona dei serbatoi interrati e un’autocisterna che era parcheggiata nel cortile dell’azienda.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia, in quanto va ricostruito l’accaduto, oltre al sindaco di Pineto, mentre il personale dell’ARTA e dell’Asl si è occupato della valutazione di eventuali casi di inquinamento ambientale.

COS’È SUCCESSO A PINETO (TERAMO)

Non sono ancora note le cause dell’incendio allo stabilimento Kemipol, ma comunque i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo. Infatti, dopo aver visto le fiamme hanno evacuato la struttura. Ci sono testimoni, stando a quanto riportato dal Messaggero, secondo cui ci sarebbe stata un’esplosione prima delle fiamme. L’incendio potrebbe essere partito da un muletto, poi le fiamme potrebbero aver raggiunto i solventi, finendo per interessare il resto dell’azienda.

Nel pomeriggio i vigili urbani avevano invitato i cittadini a non uscire di casa fino a quando non sarebbe stato spento il rogo all’impianto chimico, mentre il sindaco della città confinante Roseto degli Abruzzi ha reso noto di essere in contatto con l’omologo di Pineto, la prefettura e le autorità competenti per il monitoraggio della situazione e per valutare eventuali misure che dovessero rendersi necessarie, raccomandando comunque di tenere chiuse porte e finestre per evitare l’ingresso del fumo nelle abitazioni.

VIDEO INCENDIO ALLO STABILIMENTO KEMIPOL