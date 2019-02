Ultime notizie/ Di oggi ultim’ora: Bossi ricoverato in ospedale (15 febbraio 2019)

E’ stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale in “codice rosso” Umberto Bossi il fondatore e padre storico della Lega. L’ex numero uno del Carroccio a quanto si apprende è caduto in casa, forse a causa di un ictus o di una crisi epilettica, i familiari hanno allertato immediatamente i soccorsi, che una volta giunti a causa della gravità della situazione hanno deciso di trasportarlo con urgenza in un ospedale più attrezzato. Vista l’urgenza è stato deciso di utilizzare un elicottero dell’elisoccorso regionale, il mezzo è atterrato all’ospedale di Varese nel tardo pomeriggio. I sanitari hanno confermato il ricovero di Bossi, non hanno però rilasciato notizie sulle sue condizioni di salute, affermando che oggi alle 12.00 sarà rilasciato un bollettino ufficiale. Umberto Bossi era stato già colpito da ictus nel 2004.

Ultime notizie, bagarre in aula durante discussione sul referendum

Un’ironica affermazione del presidente della Camera Fico ha fatto scatenare una vera e propria bagarre nell’emiciclo. Tutto è successo quando un deputato grillino durante la discussione ha fatto il segno delle manette a un deputato del Partito Democratico. Visto il gesto e soprattutto visto che il presidente, il grillino Fico, non prendeva nessuna misura verso il collega di partito, il PD nella sua interezza ha deciso di abbandonare la seduta, passando sotto lo scranno Delia presidenza i “dissidenti” hanno ricevuto il saluto ironico dello stesso Fico, e di la è scoppiata la bagarre che ha visto anche il lancio di un dossier verso i banchi del governo. Fico ha sospeso prima temporaneamente e poi del tutto la seduta, non prima però di aver chiesto scusa per quella che lui stesso ha battezzato come “una battuta infelice”.

Ultime notizie, nuovo schiaffo per la May

303 contro 258 questo il risultato del nuovo schiaffo che ha ricevuto Theresa May sulla questione Brexit. La mozione tendeva ad ottenere un ricompattamento della maggioranza per avere un sostegno durante i nuovi colloqui con la commissione Europea. La mozione ha però scontentato i compagni di partito della May che l’hanno vista troppo soft, soprattutto nella parte in cui si parlava di backstop, non proponendo invece apertamente un opzione di “no Deal”. La sconfitta indebolisce ulteriormente la premier che si ritrova nel periodo più buio della sua carriera politica, di fronte a lei l’incubo della recessione, una recessione che con l’uscita senza accordo dall’Unione Europea sembra sempre più vicina.

Ultime notizie, bimba picchiata a sangue dal compagno della madre

Ennesimo fatto di cronaca che vede protagonisti i bambini quello avvenuto a Genzano, un popoloso centro alle porte di Roma. Qui una piccola bambina di appena 22 mesi è stata picchiata a sangue dal compagno della madre, un 24enne di cui non sono state rilasciate le generalità. La vicenda è stata scoperta in ospedale. Qui inizialmente la madre aveva dichiarato che la piccina era caduta dalle scale, le lesioni sul suo volto erano però incompatibili e per questo i sanitari hanno allertato gli uomini del locale commissariato. Gli agenti hanno immediatamente interrogato il compagno della madre, che si è giustificato affermando che la piccola “piangeva troppo”. L’uomo immediatamente arrestato è stato trasportato in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia, da valutare la posizione della madre.

Ultime notizie, i risultati delle italiane in Europa League

L’andata dei sedicesimi di Europa League si apre per le squadre italiane con la sconfitta della Lazio in casa con il Siviglia. Un ko che rischia di compromettere il cammino europeo della squadra di Inzaghi. A decidere il match il gol al 22′ di Ben Yedder. La Lazio ha fatto fatica a reagire a causa dei diversi infortuni che hanno colpito la squadra: Luis Alberto, Parolo e Bastos sono stati costretti a uscire. L’Inter invece ha vinto 1 a 0 in casa del Rapid Vienna, ipotecando la qualificazione agli ottavi. Reduce dal caos Icardi, la squadra di Spalletti ha capitalizzato al meglio il rigore procurato e realizzato al 39′ da Lautaro Martinez. Nella ripresa Handanovic salva il risultato su Knasmullner, mentre Nainggolan non è riuscito a trovare il raddoppio. Tutto facile per il Napoli nel match di andata dei sedicesimi di Europa League con la vittoria per 3 a 1 sul campo dello Zurigo. La gara si sblocca con Insigne dopo appena 11′ su assist di Milik e per un erroraccio del portiere Brecher. Al 21′ raddoppia Callejon su cross di Malcuit, mentre Zielinski al 77′ chiude i conti, prima del cucchiaio su rigore di Kolli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA