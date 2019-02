ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim’ora: Torino, neonato muore dopo visita in ospedale

Ultime notizie: incresciosa storia proveniente da Torino dove un neonato di appena 20 giorni è morto dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. La vicenda venuta alla luce solo oggi è avvenuta il 2 di Febbraio, quel giorno Giacinto, questo il nome del piccino, è stato accompagnato al pronto soccorso dai genitori. Abbastanza gravi i sintomi riferiti: “diffusa sonnolenza, episodi frequenti di vomito, svenimenti e tosse ricorrente”. Dopo la visita, Giacinto viene dimesso, l’unica indicazione data ai genitori quella di “praticargli frequenti aerosol”, in caso di persistenza della sintomatologia si consigliava un controllo nelle 48 ore successive. Giacinto non è riuscito però a vivere neppure quelle 48 ore, stante la sua morte avvenuta la mattina dopo. Il ministro della salute ha aperto un’inchiesta.

Ultime notizie, Tiziano Renzi si difende su Facebook

Tiziano Renzi inizia il suo lungo post su Facebook con la voglia di ringraziare chi gli è stato vicino, ma presto il testo si trasforma in una difesa della sua posizione e quella della moglie Lalla. Il padre dell’ex presidente del consiglio si dichiara un innocente incensurato, “massacrato mediaticamente” con la voglia di essere giudicato nelle aule di un tribunale. I Renzi intanto hanno chiesto, e ottenuto, di potersi trasferire a casa di una delle figlie, il loro interrogatorio di garanzia è stato fissato per il prossimo lunedì, anche se la procura non ha dato indicazioni su dove esso avverrà. Il 4 Marzo i genitori di Matteo Renzi saranno inoltre in aula a Firenze per presenziare l’apertura di un altro procedimento giudiziario, anche questa volta con l’accusa di false fatturazione. Intanto l’ex segretario del PD ha riprogrammato i suoi impegni politici, confermando la sua presenza venerdì al Lingotto per la presentazione del suo nuovo libro.

Ultime notizie, figlia dell’ambasciatore coreano rimpatriata con la forza

Una vera e propria spy-story con al centro Roma e una ragazza di appena 17 anni, più precisamente la figlia di Jo Song-gil, ambasciatore nordcoreano considerato un disertore dal regime di Pyongyang. Del diplomatico si erano perse le tracce, ora però l’ex numero due dell’ambasciata nordcoreana di Londra afferma che la figlia di Jo Song-gil è stata rapita da agenti dei servizi segreti del Nord e rimpatriata nel paese natio per finire sotto il controllo delle autorità del luogo. Il caso rischia di far scoppiare nuove tensione all’interno dell’esecutivo, con alcuni deputati 5stelle che chiedono al Ministro dell’Interno di riferire “immediatamente” in Parlamento.

Ultime notizie, a dieci anni veglia la madre morta per tutta la notte.

Se non fosse un storia vera potrebbe essere la trama di un film Horror. Purtroppo però la vicenda è accaduta realmente a Milano. Qui un bambino di dieci anni ha assistito la madre morente fino all’ultimo respiro, una volta deceduta la donna è stata vegliata per oltre dieci ore. Alla fine il ragazzo si è convinto a rivolgersi ad una vicina, che ha chiamato i soccorsi. L’ambulanza immediatamente giunta non ha potuto far altro che certificare il decesso, causato da un mortale carcinoma. Madre e figlio vivevano da soli, il bimbo è stato preso in affido dai servizi sociali.



