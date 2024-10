Daniela Zuccoli, chi è la moglie di Mike Bongiorno: una vita piena di amore

Tra gli ospiti di oggi domenica 20 ottobre 2024 di Che tempo che fa troveremo Daniela Zuccoli, vedova e compagna di una vita di Mike Bongiorno, che tornerà a parlare della serie Mike in arrivo su Rai1 nelle prossime sere. Un’occasione giusta anche per tornare a parlare dell’amore enorme che Daniela Zuccoli ha riversato nei confronti del compianto conduttore, una storia durata 40 anni “con un uomo da stimare, brillante e mai noioso, leale, era impegnativo, aveva una storia alle spalle non mi sono mai annoiata con lui, mi manca molto ma abbiamo vissuto una vita bellissima” ha raccontato in una intervista concessa a Repubblica. La coppia ha avuto dei figli, visto che Mike Bongiorno, figlio di genitori separati, aveva sempre sognato una famiglia felice.

Daniela Zuccoli e Mike Bongiorno: “Il terzo figlio è stato un regalo”

Riguardo alla famiglia costruita con Mike Bongiorno, Daniela Zuccoli ha rivelato a Repubblica come i due abbiano deciso di allargare la famiglia anche per volontà del compianto conduttore de La ruota della fortuna e tanti altri successi: “Dopo la nascita di Michele e Nicolò non dovevo fare il terzo figlio, sono rimasta incinta, Leonardo è stato un regalo” ha raccontato la storica moglie di Mike Bongiorno che ha rivelato anche come la coppia abbia vissuto dei momenti di crisi, arrivando a lasciarsi.

Un amore travolgente quello tra Daniela Zuccoli e Mike Bongiorno, un grande appassionato di viaggi che ha permesso alla moglie di girare in lungo e in largo il mondo, dall’America fino a Montecarlo, dove la sua vita si è spezzata all’età di 85 anni a causa di un infarto: “E’ morto da vivo e io ero sempre con lui” ha raccontato la donna. E la folla in piazza Duomo a Milano per i funerali di Mike Bongiorno la dice lunga sull’affetto che la gente ha riversato nei suoi confronti.