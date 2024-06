Date Elezioni Europee 2024 in tutti gli Stati/ Quando iniziano e quando escono i risultati: le info

Elezioni europee 2024, quando si vota nei vari Paesi UE, ecco le date

Dal 6 al 9 giugno 2024 i cittadini dell’UE potranno votare per scegliere i 720 membri del Parlamento europeo che li rappresenteranno nei prossimi cinque anni: si tratta dell’unico organismo votato direttamente da chi si reca alle urne. In tutta l’Unione Europea si voterà a partire da giovedì 6 giugno a domenica 9 giugno: ogni Paese è stato chiamato a decidere quando organizzare le elezioni e se spalmare l’ingresso alle urne in più giorni. In Italia, come sappiamo sarà possibile votare l’8 e il 9 giugno 2024, dunque sabato e domenica.

Quando ci si potrà recare invece alle urne negli altri Paesi dell’Unione Europea? Andiamo a vederlo insieme. A cominciare saranno i Paesi Bassi che voteranno durante la settimana, il 6 giugno. Il 7 giugno verranno chiamati alle urne i cittadini dell’Irlanda e quelli della Repubblica Ceca: questi ultimi potranno però contare anche sul giorno successivo, il sabato, per votare. Solamente l’8 giugno voteranno invece i cittadini di Lettonia, Malta e Slovacchia.

Elezioni europee 2024, date in tutta Europa

La maggior parte dei Paesi voterà per le elezioni europee il 9 giugno 2024: parliamo di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. L’Italia anche voterà domenica ma non soltanto: i cittadini potranno recarsi alle urne anche sabato 8 giugno. Due giorni, dunque, nei quali gli italiani dovranno scegliere per il futuro del Parlamento Europeo ma non solamente: in tanti Comuni si svolgeranno infatti anche le elezioni amministrative.

Dunque, stando alle date, le elezioni europee si concluderanno il 9 giugno 2024, quando la maggior parte dei Paesi ha deciso di organizzare la chiamata alle urne per i cittadini. Le operazioni di spoglio cominceranno subito dopo la chiusura delle urne e per questo motivo i risultati ufficiali in merito ai numeri rappresentanti del Parlamento Europeo potrebbero arrivare già dal giorno successivo, giovedì 10 giugno, ma come di consueto i primi exit poll dovrebbero uscire già nella tarda serata della domenica, quando tutte le schede raccolte verranno esaminate.











