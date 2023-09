Diretta/ Cagliari Udinese (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Serie A, 17 settembre 2023)

DIRETTA CAGLIARI UDINESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Si sta avvicinando l’inizio della diretta di Cagliari Udinese e uno sguardo formazioni ci potrebbe aiutare nel capire meglio cosa ci prospetta questa sfida. I sardi sono finalmente riusciti a segnare un gol dopo i primi due turni di campionato, ma questo non ha portato giovamento visto che con il Bologna la partita è finita 2-1 per i felsinei. Nonostante sia il secondo peggior attacco, dopo l’Empoli e insieme proprio all’Udinese, il Cagliari è comunque riuscito a collezionare un punto ovvero quello contro il Torino.

Come detto, anche i bianconeri vantano solo una rete segnata ma perlomeno è servita per conquistare un punto sul campo della Salernitana. Seppur senza segnare, è arrivato un ulteriore punto per la formazione di Sottil nella gara interna col Frosinone. Inoltre le due squadre hanno la seconda peggior differenza reti insieme a Genoa e Monza. Ultimo posto anche in questo caso per l’Empoli. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TV CAGLIARI UDINESE STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Cagliari Udinese potrà essere seguita sia su DAZN che su Sky. Per la prima emittente bisognerà possedere un abbonamento, scegliendo tra annuale e mensile, così da godere dei servizi di DAZN. Stessa cosa sostanzialmente per Sky, anche qui bisognerà sottoscrivere un abbonamento per vedere il match. Ricordiamo che è possibile tramite Zona DAZN, attivabile sul proprio account DAZN, vedere la diretta tv Genoa Napoli sul proprio televisore anche con DAZN.

Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming. Con DAZN è possibile vedere la diretta Cagliari Udinese su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco mentre su Sky non è prevista solo quest’ultima opzione, ma le precedenti sono tranquillamente disponibile grazie all’app Sky Go.

CAGLIARI UDINESE: I TESTA A TESTA

I testa a testa di Cagliari Udinese toccheranno quota 51 in occasione del match valido per la quarta giornata di campionato. Fin qui le partite sono state equamente divise tra quelle in scena a Udine e quella in Sardegna con un bilancio complessivo di 25 vittorie bianconere, 10 rossoblu e quindici pareggi. Le quindici vittorie in più dell’Udinese sono giustificate dalle 78 reti totali contro le 52 degli isolani, un gap di 26 gol che giustifica quanto detto.

Arrivando nel dettaglio, se l’Udinese cerca la decima vittoria in questi scontri diretti in trasferta, il Cagliari vuole terminare un digiuno casalingo che dura da cinque anni. Infatti l’ultima vittoria dei sardi in casa contro l’Udinese è datata 14 aprile 2018 quando la squadra all’epoca allenata da Diego Lopez riuscì a rimontare la rete di Lasagna con quella di Pavoletti nel primo tempo e di Ceppitelli all’84’ su assist di Andrea Cossu. In linea generale,quindi non tenendo conto del fattore campo, l’Udinese è a due vittorie di fila con i sardi: 4-0 e 5-1. (aggiornamento di Christian Attanasio)

CAGLIARI UDINESE, CI SARA’ LA PRIMA GIOIA?

La diretta Cagliari Udinese, in programma domenica 17 settembre alle ore 12:30, mette di fronte due squadre che non hanno ancora mai vinto in questo campionato. Partiamo ad analizzare questo inizio di stagione del Cagliari, capace fin qui di collezionare un solo punto vale a dire quello all’esordio in casa del Torino. Dopodiché è arrivata la prima delle due sconfitte ovvero il 2-0 casalingo contro l’Inter seguito dal 2-1 in casa del Bologna, risultato maturato all’89’ per via della rete decisiva di Fabbian.

Un punto in più per l’Udinese, anch’essa squadra ancora a secco di vittorie. Il debutto stagionale fu ancora più negativo essendo partita la formazione friulana con un secco 3-0 incassato in un tempo dalla Juventus. Da lì in poi sono arrivati due pareggi: quello in casa della Salernitana per 1-1 con gol di Samardzic per i bianconeri e lo 0-0 interno contro il Frosinone. Dunque i bianconeri sono di fatto imbattuti da due gare di fila, ma una vittoria sarebbe fondamentale per sbloccarsi definitivamente.

CAGLIARI UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Udinese vedono i sardi schierarsi in campo col 4-4-2. In porta Radunovic, i terzini saranno Zappa e Augello. Ballottaggio per una maglia da titolare al centro della difesa: se Dossena è sicuro della titolarità, Wieteska e Hatzidiakos si contenderanno il posto con il polacco favorito. A centrocampo Nandez e Jankto agiranno esterni con Makoumbou e Sulemana centrali. Davanti Luvumbo confermatissimo e uno tra Pavoletti (favorito) e Petagna al suo fianco.

Ci sono meno dubbi in casa Udinese con il 3-5-2 disegnato da Sottil che vedrà Kabasele-Bijol-Perez davanti a Silvestri. Folto centrocampo a cinque con Joao Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric e infine sulla sinistra Kamara. In attacco, considerando i vari Pafundi, Brenner, Deulofeu e Pereyra out da tempo, ci saranno Thauvin e Lucca.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Pavoletti, Luvumbo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Joao Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

CAGLIARI UDINESE, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cagliari Udinese vedono sostanziale equilibrio con gli leggermente favoriti. Secondo bet365, la vittoria dei bianconeri vale 2.50 mentre quella dei rossoblu 2.87. Più alto di tutto il segno X relativo al pareggio che troviamo a 3.30.

I bookmakers vedono più probabile il segno Goal (1.80 contro 1.95) piuttosto che un Over 2.5, dato a 2.10 rispetto all’1.72 dell’Under. Verrebbe dunque da provare il risultato esatto 1-1 che viene proposto a sei volte la posta in palio.











