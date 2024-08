DIRETTA CHIARA PELLACANI FINALE TUFFI TRAMPOLINO 3 M: MEDAGLIA POSSIBILE! (OLIMPIADI PARIGI 2024)

La diretta Chiara Pellacani finale tuffi trampolino 3 metri è una gara che venerdì 9 agosto, dalle ore 15:00 alle Olimpiadi Parigi 2024, vedrà impegnata un’italiana a caccia di medaglie: Chiara Pellacani, romana di 21 anni, cerca gloria in quella che è la sua seconda Olimpiade personale, ma la prima in cui si è confrontata con la prova individuale. A Tokyo infatti era presente nel sincro soprattutto con Elena Bertocchi, fidata compagna di squadra con cui ha vinto tanto a livello europeo. Ora la diretta Chiara Pellacani prevede invece che sia lei ad andare in cerca della gloria: Elena Bertocchi non è riuscita a qualificarsi, Chiara sì e con uno splendido terzo posto in qualificazione.

Diretta live Olimpiadi Parigi 2024/ Italia: Alessio passa il turno, Chamizo no. Fuori le 4x400 (9 agosto)

Dunque, almeno secondo i risultati di ieri, la diretta Chiara Pellacani finale tuffi trampolino 3 metri potrebbe realmente regalarci uno straordinario podio alle Olimpiadi Parigi 2024; la romana però si dovrà guardare da Yani Chang, la cinese che ha chiuso al quarto posto alle sue spalle ma che naturalmente per la finale diventa una favorita almeno per la medaglia d’argento, visto che l’oro dovrebbe essere un discorso che riguardi esclusivamente la connazionale Yiwen Chen. Lo vedremo, perché tra poco la diretta Chiara Pellacani finale tuffi trampolino 3 metri ci farà compagnia.

Diretta Antonino Pizzolato/ Sollevamento pesi -89 kg streaming video Rai Olimpiadi Parigi 2024, oggi 9 agosto

CHIARA PELLACANI FINALE TUFFI TRAMPOLINO 3 M STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta Chiara Pellacani finale tuffi trampolino 3 metri segue naturalmente la programmazione generale delle Olimpiadi Parigi 2024, per cui ci riferiamo a quella: in chiaro i canali preposti a trasmettere le immagini sono Rai Due e Rai Sport, in abbonamento invece vi dovrete rivolgere a Eurosport che ha anche aperto vari canali dal 251 del decoder satellitare. Ricordiamo poi la possibilità di seguire la diretta Chiara Pellacani finale tuffi trampolino 3 metri in diretta streaming video: in questo caso dovrete essere abbonati a Discovery Plus oppure a una delle altre piattaforme che garantiscono le Olimpiadi Parigi 2024, vale a dire DAZN, Now Tv e Tim Vision. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, CHIARA PELLACANI FINALE TUFFI

Paola Egonu, chi è il fidanzato Leonardo Puliti/ Addio a Katarzyna Skorupa: “I miei la presero malissimo"

DIRETTA CHIARA PELLACANI FINALE TUFFI TRAMPOLINO 3 M: IL CONTESTO DELLA FINALE

La diretta Chiara Pellacani finale tuffi trampolino 3 metri potrebbe realmente consegnarci il podio: lo dicono i risultati delle semifinali, in cui l’azzurra ha chiuso con un ottimo 324.75 andando a prendersi il terzo posto, clamorosamente mettendosi alle spalle una cinese, la già citata Yani Chang, ma anche la messicana Alejandra Estudillo Torres, rappresentanti di due nazioni che solitamente sono sempre davanti nei tuffi. Alle Olimpiadi Parigi 2024 le uniche due tuffatrici che abbiano fatto registrare punteggi migliori di Chiara Pellacani sono state Yiwen Chen e l’australiana Maddison Keeney: così dovrebbe restare, quindi idealmente ci giochiamo il bronzo.

Va invece ricordato, a margine della diretta Chiara Pellacani finale tuffi trampolino 3 metri, che Elena Bertocchi ha mancato la qualificazione arrivando solo al penultimo posto; e che per quanto la Cina c’è stato un ricambio generazionale perché le due atlete presenti nella finale delle Olimpiadi Parigi 2024 non sono le due che tanto per cambiare avevano ottenuto oro e argento a Tokyo, anche se questo vale un po’ in generale per tante atlete. Non ci resta che aspettare che la diretta Chiara Pellacani finale tuffi trampolino 3 metri ci faccia compagnia, poi scopriremo se alle Olimpiadi Parigi 2024 potremo esultare per un podio.