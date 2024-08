DIRETTA FINALE GINNASTICA ARTISTICA ALL-AROUND DONNE STREAMING: SPETTACOLO E SPERANZE (OLIMPIADI PARIGI 2024, 1 AGOSTO)

Si tratta di uno degli eventi più affascinanti dell’intero programma olimpico: oggi giovedì 1° agosto, con inizio alle ore 18.15 potremo seguire la diretta finale all-around ginnastica donne dalla Bercy Arena per le Olimpiadi Parigi 2024. Negli occhi abbiamo ancora quella che davvero è stata una impresa storica, cioè l’argento nella gara a squadre femminile, dove non salivamo sul podio olimpico che mancava addirittura dal 1928. Oggi nel concorso generale individuale femminile rivedremo in azione due delle nostre cinque Fate, cioè Manila Esposito e Alice D’Amato.

Italia argento a squadre ginnastica artistica/ Chechi: “Si può sognare!” (Olimpiadi Parigi 2024, esclusiva)

La diretta finale all-around ginnastica donne vedrà le 24 ginnaste in gara esibirsi su tutti i quattro attrezzi della ginnastica artistica femminile e naturalmente la somma dei punteggi servirà a stabilire la classifica, con la prima che sarà campionessa olimpica e legittimamente si potrà considerare la ginnasta più completa. C’è una favorita d’obbligo, cioè Simone Biles, la grande campionessa statunitense che ci darà un motivo in più per seguire la diretta finale all-around ginnastica donne…

DIRETTA/ Musetti Zverev (risultato 5-5) streaming: occasione persa! (tennis Olimpiadi Parigi 2024, 1 agosto)

FINALE GINNASTICA ARTISTICA ALL-AROUND DONNE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Come gli appassionati sapranno facilmente immaginare, la diretta tv finale all-around ginnastica donne avrà ampia copertura in chiaro tra Rai Sport e Rai Due in base anche agli altri eventi, mentre sito e app di Rai Play garantiranno la diretta streaming video finale all-around ginnastica donne. Tramite abbonamento potrete poi avere naturalmente a disposizione anche i canali di Eurosport e lo streaming integrale per tutti i Giochi Olimpici offerto dalla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE ALL-AROUND GINNASTICA ARTISTICA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

Chi è Alice Bellandi alle Olimpiadi di Parigi 2024/ Il coming out e la fidanzata Chiara: "I miei genitori…"

FINALE GINNASTICA ARTISTICA ALL-AROUND DONNE: IL CONTESTO

Parlando più nel dettaglio della diretta finale all-around ginnastica donne, è chiaro che sia davvero Simone Biles la principale favorita, non solo per la celebrità ma soprattutto per il rendimento nelle qualificazioni, nelle quali la ginnasta a stelle e strisce ha totalizzato ben 59.566 punti. Ricordando che oggi si ripartirà da zero e quindi almeno in teoria tutto sarà ancora possibile, ecco che la seconda donna potrebbe essere la brasiliana Rebeca Andrade, anche se con 57.700 punti c’è già un certo ritardo da Biles anche per la fortissima sudamericana.

Attenzione però anche alle due italiane, che non saranno affatto comparse nella diretta finale all-around ginnastica donne, perché Manila Esposito ha ottenuto 55.898 punti e Alice D’Amato è arrivata subito alle sue spalle con il punteggio di 55.432. Prendendo sempre come base le qualificazioni, non è lontano il terzo punteggio di Sunisa Lee in 56.132: le nostre Fate hanno già scritto la storia in squadra, saranno capaci di stupire tutti con un’impresa clamorosa anche individualmente?