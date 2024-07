DIRETTA FINALE GINNASTICA ARTISTICA ALL-AROUND UOMINI STREAMING: CHE SPETTACOLO! (OLIMPIADI PARIGI 2024, 31 LUGLIO)

Lo spettacolo e le emozioni saranno assicurate oggi, mercoledì 31 luglio, con la diretta finale all-around ginnastica uomini dalle ore 17.30 del pomeriggio dalla Bercy Arena per le Olimpiadi Parigi 2024. Sarà un’avventura molto lunga, perché si tratta del concorso generale individuale maschile, quello in cui tutti i 24 ginnasti in gara devono esibirsi su tutti i sei attrezzi della ginnastica artistica maschile per laureare campione olimpico colui che sarà il ginnasta più completo al mondo.

Saranno in gara anche due italiani, Yumin Abbadini e Mario Macchiati, che renderanno per noi ancora più interessante la diretta finale all-around ginnastica uomini: il movimento italiano è in un momento decisamente positivo anche in campo maschile, anche se l’acuto è stato naturalmente il leggendario argento di ieri nella gara a squadre femminile, un podio olimpico che mancava addirittura dal 1928. Oggi il podio dovrebbe essere proibito, ma lo spettacolo sarà comunque affascinante nella diretta finale all-around ginnastica uomini…

FINALE GINNASTICA ARTISTICA ALL-AROUND UOMINI DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv finale all-around ginnastica uomini avrà ampia copertura anche in chiaro tra Rai Sport e Rai Due in base ovviamente alla sovrapposizione di altri eventi, mentre sito e app di Rai Play garantiranno la diretta streaming video finale all-around ginnastica uomini. Se siete abbonati, avrete naturalmente a disposizione anche i canali di Eurosport e lo streaming integrale offerto dalla piattaforma Discovery Plus per tutti i Giochi Olimpici. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE ALL-AROUND GINNASTICA ARTISTICA UOMINI IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA FINALE GINNASTICA ARTISTICA ALL-AROUND UOMINI: IL CONTESTO

Presentiamo adesso più nel dettaglio quello che potrebbe succedere nella diretta finale all-around ginnastica uomini. Yumin Abbadini si è qualificato con 83.933 punti e un ottimo ottavo punteggio complessivo, quindi potrebbe anche coltivare sogni di gloria, anche se il podio sarà difficile da inseguire. Ambizioni più ridotte per Mario Macchiati, che comunque è ampiamente fra i migliori 24 ginnasti al mondo grazie al sedicesimo punteggio delle qualificazioni, a quota 82.231 punti, per cui cercherà il miglior piazzamento possibile.

Quanto alla lotta per le medaglie e per la vittoria, potrebbe essere un “derby” Cina-Giappone nella diretta finale all-around ginnastica uomini. Il favorito d’obbligo è infatti il cinese Zhang Boheng con la bellezza di 88.597 punti, inseguito dai due giapponesi Shinnosuke Oka e Daiki Hashimoto, mentre in quarta posizione si era collocato l’altro cinese Xiao Ruoteng. Diciamo che sulla carta Boheng è il grande favorito, Oka il numero 2 e la lotta potrebbe essere più aperta per il bronzo, aperta anche ad altri ginnasti come i britannici Jake Jerman e Joe Fraser, anche se si ripartirà da zero e quindi tutto è possibile.