Dovremo aspettare oggi il fischio d’inizio alle ore 17.30, per assistere alla diretta Giana Erminio Lecco, un derby lombardo in cui i padroni di casa proveranno a dare continuità all’importante successo di Trieste ottenuto nell’ultima giornata. La formazione di Gorgonzola aveva raccolto solamente un punto nelle precedenti cinque partite rispetto al blitz del “Rocco” ed ha ora rimesso la testa fuori dalla zona play out.

Dall’altra parte il Lecco continua a stazionare al confine della zona play off, a quota 19 punti e al decimo posto dopo l’ultimo pareggio casalingo contro la Virtus Verona. 7 punti nelle ultime 5 partite di campionato per i blucelesti che dopo la retrocessione dalla Serie B non sono riusciti a trovare un passo da primato, collezionando al momento l’esatta metà dei punti del Padova capolista.

DIRETTA GIANA ERMINIO LECCO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre sarà Sky il broadcaster di riferimento per la diretta Giana Erminio Lecco per vedere la sfida sui canali del satellite. Ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet tramite l’app Sky Go e Now Tv, anche in questo caso tramite un abbonamento alla specifica piattaforma.

GIANA ERMINIO LECCO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni che scenderanno in campo nella diretta Giana Erminio Lecco. Giana Erminio in campo con un 3-4-2-1 con Mangiapoco in porta alle spalle di una difesa a tre composta da Ferri, Piazza e Alborghetti. I quattro di centrocampo saranno Caferri, Marotta, Pinto e Previtali mentre Lamesta e Ballabio supporteranno Stuckler in attacco. Lecco di partenza con un modulo 3-4-1-2 con Furlan il porta e Celjak, Galeandro e Battistini titolari nella difesa a tre. A centrocampo da destra a sinistra Ioniță, Tordini, Sipos e Frigerio, Lepore sarà il trequartista alle spalle della coppia d’attacco Kritta-Galli.

GIANA ERMINIO LECCO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno scommettere sulla diretta Giana Erminio Lecco ecco i riferimenti delle quote. La vittoria interna della Giana Erminio viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a 2.95 mentre il successo esterno del Lecco viene offerto a 2.65.