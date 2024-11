DIRETTA LECCO VIRTUS VERONA, I TESTA A TESTA

La diretta di Lecco Virtus Verona nasconde molte chicche dal punto di vista storico che faranno sicuramente ingolosire tutti gli appassionati della nostra rubrica sui testa a testa storici. Abbiamo come sempre l’obiettivo di capire chi tra le due compagini ha il favore del pronostico sotto questo punto di vista, ma senza disdegnare qualche episodio degno di nota. Abbiamo all’attivo quattro precedenti in totale, tre di questi sono finiti in parità e quindi possiamo decretare l’equilibrio come vero vincitore della rivalità.

L’unica vittoria l’ha fatta registrare la Virtus Verona, nel marzo del 2022 con la rete di Danti nel secondo tempo che ha consegnato i tre punti utili in quella stagione per salvarsi alla sua squadra, la partita finì dunque 1-0. Detto questo possiamo spostarci sul prossimo aggiornamento di questo diretta, questa volta analizzeremo Lecco Virtus Verona da un punto di vista statistico per capire che tipo di partita sarà osservando i vari trend delle due compagini. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LECCO VIRTUS VERONA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Lecco Virtus Verona sarà come di consueto garantita da Now e da Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C del campionato di Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Se in possesso di un abbonamento valido, si potrà dunque visionare la gara via streaming con NOW TV o Sky Go tramite smart phone e tablet, oltre che dal proprio pc.

LA VITTORIA MANCA AD ENTRAMBE

La diretta Lecco Virtus Verona è in programma per sabato 9 novembre alle ore 17.30 presso lo Stadio Rigamonti Ceppi di Lecco come partita valida per la quattordicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. I lombardi nello scorso turno sono stati sconfitti dal Vicenza e vogliono tornare a vincere così da accedere in zona playoff visto che per il momento occupano l’undicesima posizione in classifica con 18 punti conquistati, così come i rivali di giornata.

Anche i rossoblu hanno infatti racimolato 18 punti e si trovano però in decima posizione avendo una miglior differenza reti rispetto ai Manzoniani. La direzione di questo incontro è stata affidata all’arbitro Carlo Esposito, proveniente dalla sezione AIA di Napoli, che sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Raccanello di Viterbo e Giuseppe Minutoli di Messina insieme con il quarto uomo Alessio Vincenzi di Bologna.

LECCO VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo adesso di prendere in esame le probabili formazioni della diretta Lecco Virtus Verona così da capire quali saranno le scelte dei due tecnici in merito agli schieramenti iniziali per questa sfida del girone A. Mister Gennaro Volpe dovrebbe puntare sul 4-3-1-2 come modulo e quindi presentarsi con Furlan in porta, Lepore, Celjak, Battistini e Kritta in difesa, Ionita, Galli e Frigerio in mediana, Galeandro sulla trequarti a supporto della coppia d’attacco Sipos-Tordini.

Per i rossoblu invece mister Luigi Fresco opterà per il 3-4-1-2 affidandosi a Sibi tra i pali con Daffara, Toffanin e Munaretti a costituire il resto della retroguardia, Amadio, Mehic, Metlika e Rigo a centrocampo, Zarpellon da trequartista alle spalle del duo offensivo costituito da Rispoli e De Marchi.

DIRETTA LECCO VIRTUS VERONA, LE QUOTE

Secondo Snai, la favorita per il pronostico dell’esito finale in relazione alla diretta Lecco Virtus Verona è senz’altro la compagine lombarda se si guardano alle quote offerte da questa e dalle altre principali agenzie di scommesse sportive per la sfida del quattordicesimo turno di campionato. Il successo del Lecco viene infatti dato a 2.00 mentre la Virtus Verona ha decisamente meno possibilità di vincere se si guarda al 2 pagato infatti a 3.60. Anche il pareggio ha meno chances di concretizzarsi rispetto alla vittoria dei lombardi con l’x quotato invece a 3.00.