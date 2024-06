DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: la Danimarca domina! (oggi 4 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: IL DOMINIO DANESE

In assenza di Jonas Vingegaard probabilmente non sarà danese il vincitore finale che emergerà dalla diretta del Giro del Delfinato 2024, tuttavia dobbiamo evidenziare come questa piccola nazione si esalta in maniera davvero speciale nella breve corsa a tappe francese di giugno. L’anno scorso era stato proprio Vingegaard a recitare la parte del leone con due vittorie di tappa più il trionfo finale nella classifica generale, ma va ricordato pure il successo di Mikkel Bjerg nella cronometro del mercoledì.

Furono quindi tre successi danesi nelle ultime cinque tappe, che diventano cinque su sette considerando che la nuova edizione del Giro del Delfinato è cominciata con i successi di Mads Pedersen domenica e di Magnus Cort Nielsen ieri. Siamo inoltre a sette giorni consecutivi con un danese in maglia gialla di leader della classifica generale: nella scorsa edizione divenne leader Bjerg con il successo nella cronometro, spodestato il giorno successivo da Vingegaard che rimase leader fino al termine del Giro del Delfinato, quest’anno naturalmente è stato Pedersen a vestire per primo la maglia gialla, poi conquistata da Cort Nielsen sul traguardo di ieri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA IN STREAMING VIDEO TV

Gli appassionati di ciclismo hanno due opzioni per seguire la diretta tv del Giro del Delfinato 2024: sicuramente spicca la trasmissione in chiaro per tutti su Rai Sport HD, canale numero 58 del telecomando, mentre il racconto di Eurosport sarà disponibile solo tramite abbonamento. Di conseguenza saranno due anche le possibilità di seguire la terza tappa del Giro del Delfinato 2024 in diretta streaming video: per tutti il sito o la app di Rai Play, per gli abbonati invece ecco i servizi di Discovery Plus.

GIRO DEL DELFINATO 2024: LA TERZA TAPPA SI ANNUNCIA INSIDIOSA

Entra sempre più nel vivo la diretta del Giro del Delfinato 2024 perché oggi, martedì 4 giugno, vivremo la terza tappa Celles sur Durolle-Les Estables di 181,7 km, altra frazione collinare di questa corsa a tappe francese che in questa edizione si annuncia ancora più impegnativa del solito. Finora è dominio danese: domenica la prima tappa aveva visto il successo di Mads Pedersen, ieri è stato un suo connazionale a prendersi la vittoria di tappa e anche il primo posto nella classifica generale del Giro del Delfinato 2024, perché Magnus Cort Nielsen battendo Primoz Roglic ha conquistato “tappa e maglia”, come si dice in gergo ciclistico.

Oggi la diretta del Giro del Delfinato 2024 ci proporrà un arrivo in salita, anche se piuttosto agevole: qualcosa quindi potrebbe cambiare ancora, sebbene poi ci sarà domani una lunga cronometro per scavare i primi grandi distacchi prima delle frazioni di alta montagna che infiammeranno il finale della corsa che da sempre è l’antipasto principale verso il Tour de France. Oggi intanto la diretta del Giro del Delfinato 2024 ci promette una terza tappa aperta a vari esiti e quindi certamente incerta e intrigante: chi ne uscirà vincitore?

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: L’ANALISI DEL PERCORSO DELLA 3^ TAPPA

Non ci saranno mai giorni facili nella diretta del Giro del Delfinato 2024, anche se le difficoltà maggiori saranno nei prossimi giorni è quindi interessante presentare il percorso della terza tappa Celles sur Durolle-Les Estables di 181,7 km, frazione collinare con ben cinque GPM compreso l’arrivo in salita, sebbene di terza categoria e quindi non particolarmente impegnativo. Tappa comunque da non sottovalutare, la partenza sarà alle ore 12.35 e i primi 80 km saranno i più semplici, con un solo GPM di quarta categoria. Superato il traguardo volante avremo la Côte de Saint Victor sur Arlanc (km 87,6) che seppure di soli 3,1 km avrà pendenze quasi al 10% meritandosi quindi lo status di GPM di seconda categoria.

Da quel momento in poi sarà un continuo saliscendi, anche se mai particolarmente impegnativo: di certo però ci sarà una grande bagarre, anche perché l’arrivo in salita sicuramente farà gola a molti, per il successo e magari anche per gli abbuoni in una classifica ancora corta al Giro del Delfinato 2024. Ricordiamo allora che gli ultimi 7 km verso l’arrivo di Les Estables saranno tutti con la strada tendente all’insù, anche se sarà considerata vera e propria salita solo negli ultimi 3,8 km, con pendenza media al 5,2%.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2024

1. Magnus Cort Nielsen (DEN) in 7h23’02’’

2. Primoz Roglic (SLO) +0’04’’

3. Matteo Jorgenson (USA) +0’06’’

4. Bruno Armirail (FRA) +0’08’’

5. Clement Champoussin (FRA) +0’10’’











