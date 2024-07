Diretta/ Italia Bahrain (risultato 76-42): streaming video tv: match senza storia (Basket, oggi 2 luglio)

DIRETTA ITALIA BAHRAIN (RISULTATO 76-42): AZZURRI A +34

Il Bahrain tenta di aumentare il ritmo, ma l’Italia parte con un parziale di 5-0 firmato da Polonara, portando il punteggio sul 52-25. Mo Hamoda e Melli mantengono invariato lo scarto; con 4’45” Petrucelli segna contro un Bahrain poco incisivo, e dopo una palla persa, Spissu segna in transizione, portando Jad el Hajj a chiamare timeout sul 64-37 con 4’14” da giocare. Al rientro in campo, l’Italia continua con il pressing e Petrucelli segna un tap-in seguito da un sottomano vincente di Gallinari, aumentando il vantaggio a +31. Ahmed Haji risponde con una tripla sulla sirena dei 24″, ma Nico Mannion guida l’attacco italiano riportando il vantaggio a +30. Un pick and roll favorisce Ricci, che recupera palla in difesa subito dopo. Wayne Chism e Ricci aggiungono punti al tabellino, ma Mannion perde palla banalmente con 19,9″ alla fine del quarto. Entra anche Caruso, il Bahrain attacca ma Mannion recupera il rimbalzo, attraversa tutto il campo e segna il 76-42 alla fine del terzo quarto. (agg. di Fabio Belli)

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA BAHRAIN IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che la diretta tv di Italia Bahrain dovrebbe essere fornita dai canali della televisione satellitare: nello specifico il riferimento è Sky Sport Arena al numero 204 del decoder, un appuntamento riservato a tutti gli abbonati che, in assenza di un televisore, potranno seguire il match del torneo Preolimpico 2024 anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

GALLINARI DETTA LEGGE

Gallinari apre il secondo quarto con una tripla, seguito da un recupero di Pajola e un canestro di Abass che porta il punteggio sul 24-9 all’11’. Con 8’09” sul cronometro, Gallinari segna due tiri liberi. Il Bahrain trova i suoi primi due punti del quarto al 13′ grazie a un rimbalzo offensivo, portando il punteggio sul 27-11. Seguono una tripla di Azzam e una di Gallinari, e poi una fortunosa tripla di tabella di Haji che fissa il punteggio sul 30-17 al 15′. Mohammed Hamoda riduce le distanze, Abass sbaglia una tripla ma Polonara subisce un fallo antisportivo con 3’19” da giocare. Polonara segna entrambi i liberi, e Abass aggiunge altri due punti per un vantaggio di +18. L’Italia continua a controllare il gioco con una schiacciata di Melli, portando il punteggio sul 41-21. Zee Hamoda guadagna due tiri liberi e li segna. Rashed sbaglia una tripla aperta, e Spissu guadagna due tiri liberi con 14,1 secondi da giocare, segnando 1 su 2. Melli commette un fallo su Rashed, che segna entrambi i tiri liberi. All’intervallo, l’Italia conduce 47-25. (agg. di Fabio Belli)

OTTIMA PARTENZA AZZURRA

Con 8’12” sul cronometro, Petrucelli segna i primi due punti della partita. Entrambe le squadre commettono molti errori, anche da tre punti. Il secondo canestro arriva al 3′ con un gioco da tre punti di Melli. Spissu sbaglia dall’angolo al 4′, ma il Bahrain fatica contro la difesa azzurra. Dopo una palla persa da Polonara, gli asiatici riducono lo svantaggio, ma Melli segna per il 7-2 al 6′. Con 3’50” Tonut mette a segno la prima tripla della serata. Successivamente, Spissu guadagna due tiri liberi con 3’24” dopo un timeout del Bahrain. Spissu realizza un libero e viene sostituito da Mannion. Il Bahrain accorcia le distanze, ma Melli risponde con una schiacciata per il 13-4. Abass e Gallinari incrementano il vantaggio, mentre il Bahrain, paragonabile a un allenamento con dei giovani, trova tre liberi con Rashed a 9,0″ dalla fine del quarto per il 19-9. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA ITALIA BAHRAIN: INIZIA IL NOSTRO PREOLIMPICO!

Il nostro torneo Preolimpico 2024 di basket inizia questa sera: precisamente alle ore 23:30 italiane, con la diretta di Italia Bahrain che segna il primo match nel girone. L’Italia, lo ricordiamo, torna a giocare l’ultimo step delle qualificazioni alle Olimpiadi dopo tre anni: allora fu un grande successo, segnato da un’incredibile vittoria contro la Serbia a casa loro, con Nico Mannion a indicare la via e farci tornare ai Giochi dopo un’assenza di 17 anni. Oggi il compito potrebbe apparire anche più semplice: siamo a San Juan e la seconda partita del girone ci vedrà impegnati contro Porto Rico, la nazionale padrona di casa.

Le prime due proseguono la corsa: poi semifinali incrociate, e qui chiaramente il compito sarà quello di evitare la Lituania almeno sino alla finale, per poi giocarcela contro l’insidiosissima nazionale baltica per andare a Parigi. Vedremo, certamente dalla diretta di Italia Bahrain cominceremo a capire quale possa essere il nostro stato di forma anche se ci sono state due amichevoli molto più pregnanti per i valori delle nostre avversarie, la diretta di Italia Bahrain è dietro l’angolo e non ci resta che provare a presentare in maniera più approfondita i temi principali di questo torneo Preolimpico 2024.

DIRETTA ITALIA BAHRAIN: LA PRIMA È ABBORDABILE

Manca sempre meno alla diretta di Italia Bahrain: non c’è troppo da dire sui nostri avversari, che sono una nazionale formata da giocatori impegnati nel campionato locale e, di fatto, con il solo CJ Giles che come esperienza può vantare un percorso al college statunitense. Il Bahrain in questo girone dovrebbe fare la parte della vittima sacrificale: troppo più forte l’Italia per pensare di perdere, ma questo non ci autorizza comunque a prendere sotto gamba l’impegno perché gli azzurri di Gianmarco Pozzecco si dovranno abituare a rimanere concentrati in ogni singolo istante della partita, un concetto che servirà poi.

Questo per esempio è accaduto nelle due amichevoli di qualche giorno fa: l’Italia arriva al Preolimpico 2024 avendo battuto la Georgia e soprattutto la Spagna, il secondo successo è arrivato all’overtime al termine di una battaglia che appariva davvero come importante per qualche risultato. Lo spirito che l’Italia dovrà mettere sul parquet di San Juan sarà questo, perché le sorprese potrebbero essere sempre dietro l’angolo; adesso ci mettiamo nell’attesa della palla a due di Italia Bahrain, un buon riscaldamento in vista di quella che sarà la partita da vincere davvero e cioè quella contro Porto Rico, che potrà giocare davanti ai suoi tifosi.











