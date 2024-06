DIRETTA ITALIA SPAGNA, BASKET/ Video streaming tv: Pozzecco ha scelto i suoi 12 (oggi 25 giugno 2024)

DIRETTA ITALIA SPAGNA: I 12 PER PORTO RICO

La diretta di Italia Spagna si avvicina, e il tema importante resta il Preolimpico: in questo senso, abbiamo già detto che dopo l’amichevole contro la Georgia Gianmarco Pozzecco ha effettuato l’ultimo taglio, definendo il roster dei 12 giocatori che andranno a Porto Rico. Scopriamoli, dunque: come guardie avremo Marco Spissu, Nico Mannion, Awudu Abass, Stefano Tonut, Giordano Bortolani e Alessandro Pajola, quest’ultimo sarà di fatto l’alternativa a Spissu come playmaker mentre gli altri giocheranno più da 2, anche se Mannion e Tonut hanno capacità di regia pur con caratteristiche diverse rispetto ai compagni di nazionale.

Le ali sono Danilo Gallinari, Giampaolo Ricci, Achille Polonara e John Petrucelli; in più Nick Melli che a tratti farà il centro tattico, mentre Petrucelli potrebbe agire anche da guardia. Sotto canestro siamo leggeri, ma questo lo sapevamo già: di fatto l’unico centro di ruolo è Guglielmo Caruso che, a sorpresa, è stato preferito ad Amedeo Tessitori, e allora il già citato Melli e Pippo Ricci dovranno dare una grossa mano a rimbalzo e difensivamente parlando, nella consapevolezza che dovremo vincere le nostre partite soprattutto con la qualità degli esterni e tanta, tanta qualità. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA SPAGNA IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta bisogna ricordare che la diretta tv di Italia Spagna sarà affidata alla televisione satellitare: anche questa seconda amichevole, come poi le altre partite ufficiali della nazionale azzurra di basket, sarà appannaggio di Sky Sport Arena che trovate al numero 204 del vostro decoder, un appuntamento riservato agli abbonati che, in assenza di un televisore, potranno comunque assistere alla partita con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go, inserendo i dati del proprio abbonamento.

ITALIA SPAGNA: SUPER AMICHEVOLE!

La seconda amichevole della nazionale di basket è un lusso: la diretta di Italia Spagna prende il via alle ore 19:00 di martedì 25 giugno, dopo aver sfidato e battuto la Georgia a Trento ci spostiamo al Wizink Center di Madrid e dunque saremo a tutti gli effetti in trasferta, per disputare un match davvero interessante e che potrà rappresentare un test “reale” in vista del grande appuntamento del Preolimpico, con il quale cercheremo la seconda qualificazione consecutiva alle Olimpiadi dopo quella splendida di tre anni fa.

Gianmarco Pozzecco ha sciolto le riserve: il taglio di Davide Casarin ha definito i 12 giocatori che partiranno per Porto Rico, intanto però bisogna affrontare una diretta di Italia Spagna che come detto sarà bellissima, la Roja di Sergio Scariolo ha vinto gli ultimi Europei e allo stesso modo dovrà giocare il Preolimpico, poi se riuscirà ad arrivare a Parigi sarà sicuramente una delle candidate per le medaglie. Adesso proviamo a presentare i temi principali nella diretta di Italia Spagna, aspettando che si alzi la palla a due di questa amichevole.

DIRETTA ITALIA SPAGNA: UN TEST VERO

Come detto allora la diretta di Italia Spagna rappresenta un test probante: non che quello contro la Georgia non lo fosse, ma sicuramente contro la Roja si alza il livello perché nell’ultimo decennio la nazionale spagnola, sotto la guida di Scariolo, è stata il punto di riferimento del basket europeo ma anche mondiale, vincendo titoli a ripetizione e riuscendo a completare una grande impresa due anni fa quando, priva di stelle e senza i favori del pronostico, ha comunque portato a casa gli Europei trovando protagonisti inattesi.

L’Italia si è ben comportata contro la Georgia: trascinata dai 25 punti in due di Danilo Gallinari e Achille Polonara ha vinto abbastanza comodamente, il Gallo ha già fatto capire che in assenza di Simone Fontecchio sarà davvero lui il principale riferimento offensivo ma per il Preolimpico serviranno ovviamente dei piani alternativi. Proprio l’amichevole contro la Spagna sarà molto utile per darci lo stato dell’arte e permettere a Pozzecco di studiare la situazione in vista di Porto Rico, non resta dunque che aspettare per scoprire come andranno le cose tra poche ore al Wizink Center.

