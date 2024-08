DIRETTA ITALIA BRASILE JUDO FINALE TERZO POSTO GARA A SQUADRE STREAMING: NIENTE DA FARE

Brasile Italia 4-3: esito davvero beffardo per la diretta della finale terzo posto nella gara a squadre miste di judo, che gli Azzurri hanno perso allo spareggio dopo tre vittorie per parte nei sei combattimenti di rito. Si chiude così il torneo di judo con una sola medaglia, anche se è il meraviglioso oro di Alice Bellandi, mentre ancora una volta resta un po’ di amarezza per l’ennesima medaglia solamente sfiorata.

Partenza tutta in salita per gli Azzurri nella diretta Italia Brasile, perché Christian Parlati perde per ippon al Golden Score contro Rafael Macedo nella categoria -90 kg maschile e subisce poi l’ippon anche Asya Tavano contro l’avversaria Beatriz Sousa nei +70 kg femminili. La risalita comincia grazie alla vittoria per Waza-ari di Gennaro Pirelli su Leonardo Goncalves nei +90 kg maschili, anche se poi siamo tornati sull’orlo del baratro con la sconfitta di Veronica Toniolo contro Rafaela Silva nei -57 kg femminili. A quel punto servivano due vittorie per pareggiare i conti e sono arrivate: prima Manuel Lombardo per ippon contro Willian Lima nei -73 kg maschili e poi grazie a Salita Russo, a sua volta capace di rifilare un ippon a Ketleyn Quadros nei -70 kg femminili, nonostante un Waza-ari per la sudamericana. Lo spareggio purtroppo è nel difficile scontro Silva vs Toniolo, con il Waza-ari che consegna il bronzo al Brasile. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

A CACCIA DEL BRONZO (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 3 AGOSTO)

A caccia del bronzo per coronare una spedizione agrodolce, con il meraviglioso oro di Alice Bellandi ma anche diverse delusioni, anche con motivazioni discutibili: la diretta Italia Brasile sarà la finale terzo posto per la gara a squadre miste del judo alle Olimpiadi Parigi 2024, sul tatami della Champ-de-Mars Arena. Si tratta della competizione più recente per il judo: sono previsti sei combattimenti, tre maschili e altrettanti femminili; vince naturalmente chi se ne aggiudica quattro, mentre in caso di 3-3 una coppia sarà sorteggiata per tornare sul tatami e disputare lo spareggio.

Le categorie coinvolte nella diretta Italia Brasile per la finale terzo posto del judo a squadre sono i -90 kg, +90 kg e -73 kg maschili e +70 kg, -57 kg e -70 kg femminili, che vedremo in azione secondo l’ordine che vi abbiamo indicato, sempre rispettando l’alternanza tra un uomo e una donna. I nostri rappresentanti dovrebbero essere Alice Bellandi, Odette Giuffrida, Kim Polling, Christian Parlati, Gennaro Pirelli e Manuel Lombardo, staremo a vedere fra pochissimo che cosa sapranno fare i nostri atleti nella diretta Italia Brasile judo per la finale terzo posto a squadre…

ITALIA BRASILE JUDO FINALE TERZO POSTO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Essendo una finale con una possibile medaglia per gli Azzurri, la diretta tv Italia Brasile judo sarà trasmessa in chiaro, tra Rai Due e Rai Sport considerati i tanti eventi in corso, mentre una certezza sarà la diretta streaming video tramite sito e app di Rai Play per tutti. Per gli abbonati ci sarà anche Eurosport con i suoi canali, mentre lo streaming Discovery Plus trasmette per intero tutti i Giochi Olimpici. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY ITALIA BRASILE OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA ITALIA BRASILE JUDO FINALE TERZO POSTO GARA A SQUADRE: RISULTATI E CONTESTO

Ecco allora che la diretta Italia Brasile judo potrebbe portare una medaglia di bronzo che sarebbe la ciliegina sulla torta per la fresca olimpionica Alice Bellandi e una soddisfazione ancora più sentita per tutti gli altri, specie per chi come Odette Giuffrida è stata forse penalizzata ingiustamente nella propria competizione individuale. La sfida tuttavia non sarà semplice, dal momento che il Brasile è una delle migliori Nazionali nel mondo del judo, con tanti campioni al suo servizio.

Nelle gare individuali per i sudamericani ci sono stati l’oro di Beatriz Sousa nei +78 kg femminili, l’argento di Willian Lima nei -66 kg maschili e il bronzo di Larissa Pimenta nei -52 kg femminili, d’altronde i verdeoro e gli azzurri sono sicuramente espressioni di due movimenti di altissimo livello. Per l’oro combatteranno Francia e Giappone, che sono sicuramente le super-potenze, ma la diretta Italia Brasile sarà una bellissima finale terzo posto per un bronzo che varrebbe tantissimo alle Olimpiadi Parigi 2024…