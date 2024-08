DIRETTA ALICE BELLANDI, JUDO 78 KM STREAMING: IN SEMIFINALE (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 1° AGOSTO)

Il judo azzurro riprova a dare l’assalto alle medaglie che sembrano stregate alle Olimpiadi Parigi 2024 e oggi giovedì 1° agosto la nostra grande speranza sul tatami della Champ-de-Mars Arena sarà affidata alla diretta Alice Bellandi nella categoria -78 kg femminile. La judoka italiana ha superato i primi turni e quindi nella sessione decisiva di semifinali e finali sarà in gara con l’obiettivo più grande ancora aperto: l’appuntamento sarà dalle ore 16.00 ma dovremo aspettare un po’, perché sarà solamente l’ottavo incontro la diretta Alice Bellandi vs Patricia Sampaio, un ostacolo portoghese sulla strada della finale per l’oro.

La formula è quella ben nota: Alice Bellandi nel peggiore dei casi disputerà la finale terzo posto contro una vincitrice dei ripescaggi, o naturalmente la finale primo posto per la medaglia d’oro contro la tedesca Wagner oppure l’israeliana Lanir, che disputeranno l’altra semifinale. Speriamo che sia finalmente la volta buona e cediamo la parola al tatami per la diretta Alice Bellandi alle Olimpiadi Parigi 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA ALICE BELLANDI, JUDO OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Siamo ai combattimenti decisivi per le medaglie, la diretta tv Alice Bellandi troverà quindi certamente posto su Rai Due (o in alternativa almeno su Rai Sport) sia per la semifinale e anche per la successiva finale, per qualsiasi metallo fosse. Ci sono poi naturalmente i canali di Eurosport riservati tuttavia agli abbonati, mentre la diretta streaming video sarà su Rai Play per tutti, oppure sulla piattaforma Discovery Plus che trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ALICE BELLANDI STREAMING VIDEO RAIPLAY, OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA ALICE BELLANDI, JUDO OLIMPIADI 2024: RISULTATI E CONTESTO

Per avvicinarci alla diretta Alice Bellandi nella semifinale contro la portoghese Patricia Sampaio, possiamo ripercorrere il cammino della judoka classe 1998 nativa di Brescia, che finora in carriera vanta già un argento e un bronzo ai Mondiali e di nuovo un argento e un bronzo anche agli Europei, per cui ha sicuramente tutte le carte in regola per salire anche sul podio olimpico che darebbe ancora più spessore al suo cursus honorem sportivo.

Il debutto di Alice Bellandi è stato negli ottavi, essendo stata esentata dalla disputa dei sedicesimi di finale, ecco allora la prima vittoria contro la brasiliana Mayra Aguiar, alla quale ha fatto seguito anche il successo nei quarti di finale contro l’ucraina Yelyzaveta Lytvynenko per entrare fra le quattro che possono ancora puntare all’obiettivo massimo della medaglia d’oro olimpica. Adesso allora si prova a sognare con la diretta Alice Bellandi, per riportare il sorriso al nostro judo alle Olimpiadi Parigi 2024…