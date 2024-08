DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA COMPETIZIONE A 5 CERCHI

Si profila un’ultima giornata molto movimentata e dalle grandi emozioni a Parigi, per gli azzurri e più in generale gli appassionati sportivi e della competizione a cinque cerchi. La diretta live Olimpiadi Parigi 2024 vedrà la Cerimonia di Chiusura, con Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri portabandiera azzurri. Per l’Italia ci sono in ballo tante altre medaglie da conquistare oltre alle trentanove attuali, con le nostre atlete che sognano di arricchire il bottino azzurro. In programma la finale della pallavolo contro gli USA, con la l’Italia divisa tra una possibile medaglia d’oro ed una d’argento. Prima però si partirà con la maratona, con Giovanna Epis e Sofiia Yaremchuk in gara per il team italiano.

La diretta live Olimpiadi Parigi 2024 ci regala anche la finale nel pentathlon moderno femminile, dove le nostre atlete vanno a caccia di medaglie con Elena Micheli e Alice Sotero. Infine spazio al cciclismo su pistac on Letizia Paternoster che proverà a replicare il successo di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, oro nella madison.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: TIFOSI AZZURRI IN FERMENTO, L’ITALVOLLEY FA SOGNARE

La diretta live Olimpiadi di Parigi 2024 vedrà molte gare oggi ma l’attenzione dei tifosi azzurri è inevitabilmente rivolta ai propri gioielli. C’è però tanto altro da vedere e da vivere in questa diretta live olimpiadi di Parigi di oggi, con tanti sport di squadra che devono ancora assegnare le medaglie. Dalla pallamano alla pallanuoto, passando per la pallavolo e il basket.

Nel programma di questa diretta live Olimpiadi di Parigi, le ultime gare anche per ciclismo su pista, pentathlon moderno, lotta, sollevamento pesi e maratona femminile. L’Italia ricordiamo è ancora in gara con Epis e Yaremchuk nella maratona femminile, mentre l’Italvolley si appresta a sfidare nella finale donne gli Usa. Dunque, non resta che mettersi comodi e incrociare le dita…

