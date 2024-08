DIRETTA FINALE MASSIMO SPINELLA: ORO PER LI

Continua la diretta di tiro a segno. Sfida molto equilibrata nonostante l’eliminazione. Korostylov eliminato, finisce al quinto posto con 16 colpi. Manca poco, solamente 5 colpi ed avremo le medaglie. Tocca al cinese Wang che fa 3 su 5 e sale a 20 nella sesta serie. Peter è già in pedana, sta per tirare. Non è una buona serie per lui, dopo le luci verde fa 2 su 5 e raggiunge Wang. I due faranno lo spareggio, per Li 5 su 5 ed in testa adesso con 23, ha fatto una super prova.

Ultimo a tirare è Cho: il sudcoreano fa 2 su 5 e arriva a 21. Spareggio per Peter e Wang. Si va a podio dunque. 4 su 5 Wang, Peter fa 2 su 5. Peter viene eliminato. Rimangono solamente Wang, Cho e Li per le 3 medaglie. Wang nella settima serie fa 3 su 5 e sale a 23. Li fa 4 su 5, continua la corsa verso l’oro. Cho conclude con 3 e bronzo che va a Wang. Si va a medaglie: terzo posto per Wang con 24 tiri. Finalissima a due per Li e Cho con il primo iin vantaggio di 3 colpi. Per Cho solo un miracolo. Li fa 5 su 5 e si prende l’oro, che sfida incredibile. Argento per Cho mentre l’oro va a Li. (Marco Genduso)

DIRETTA FINALE MASSIMO SPINELLA: SESTO POSTO

Inizia la diretta della finale di tiro a segno della postola automatica 25m. Massimo Spinella è oin finale. Come da regolamento si inizia con 5 tiri in rapida successione. Quattro errori su 5 per il nostro connazionale, inizio da dimenticare per lui, non bene la partenza della finale. Benissimo invece Wang Xinjie, mentre il tedesco Peter ne sbaglia 3 su 5. 5 su 5 anche per Li Yuheong mentre 4 su 5 per l’ucraino Korostylov ed infine due errori per il sudcoreano Cho Yeongjae. Cina in testa con due atleti.

Tocca proprio al sudcoreano che fa 3 su 5, Spinella è ultimo dopo la seconda serie. Incredibile Spinella: fa 5 su 5 alla terza serie, ultima della prima ripresa. Adesso siamo secondi. Dopo tutti gli altri tiri siamo ultimi con 9 tiri su 15, adesso non si può sbagliare. Si rischia una sesta posizione. Adesso è il suo turno. Fa 2 su 5, non benissimo ma serve un grande miracolo per non essere eliminati al termine della ripresa. Penalizzazione per lui, aveva fatto 3 su 5 ma a casa del tempo superato scende a 11. Non succede il miracolo, eliminato Massimo Spinella al sesto posto, è il primo ad uscire. (Marco Genduso)

DIRETTA FINALE MASSIMO SPINELLA: CI SIAMO!

La diretta della finale tiro a segno, pistola automatica 25 m che vedrà impegnato Massimo Spinella sta per iniziare. Nelle scorse giornate di Olimpiadi Parigi 2024 è riuscito a qualificarsi per la grande finale di questa mattina, oggi 5 agosto 2024. Niente da fare, però, per un altro azzurro: Riccardo Mazzetti (12° con 583/600-14x). Per Spinella, invece, il quinto miglior punteggio (586/600-19x) nelle qualificazioni, meritando ampiamente l’ingresso in finale.

Ricordiamo che il nostro connazionale dovrà gareggiare con altri 5 atleti nella finale tiro a segno a 6 nella pistola automatica dai 25 metri. Conosciamo più da vicino i suoi avversari. A contendere la medaglia d’oro all’italiano ci saranno il cinese Yuehong Li; il connazionale Xinjie Wang, l’ucraino Paolo Korostylov, il sudcoreano Yeongjage Cho e il tedesco Florian Peter. Per il nostro Spinella si tratta della prima volta in una finale Olimpica, serve tranquillità e precisione, adesso non si può più sbagliare.

