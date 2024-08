DIRETTA MATTEO CICINELLI GIORGIO MALAN PENTATHLON MODERNO STREAMING, OLIMPIADI PARIGI 2024 (OGGI 10 AGOSTO)

Uno sport con molte variabili e decisamente particolare attirerà oggi sabato 10 agosto la nostra attenzione con la diretta Matteo Cicinelli Giorgio Malan nel pentathlon moderno, a partire dalle ore 17.30. Più che di uno sport, dovremmo parlare della somma di cinque sport differenti: equitazione, scherma, nuoto, tiro e corsa, questi ultimi due riuniti da diversi anni ormai nella decisiva Laser Run, di certo il pentathlon moderno è sport olimpico per eccellenza, perché inventato dal barone Pierre De Coubertin in persona.

Diretta Consonni Viviani Americana/ Streaming video Rai ciclismo (Olimpiadi Parigi 2024, oggi 10 agosto)

Dopo questa introduzione storico-culturale, largo all’attualità della diretta Matteo Cicinelli Giorgio Malan nel pentathlon moderno, che dopo le qualificazioni dei giorni scorsi vedrà i migliori 18 giocarsi tutto nello spazio di un paio d’ore alle Olimpiadi Parigi 2024: alle ore 17.30 l’equitazione, seguita alle ore 18.10 dalla scherma, alle ore 18.40 dai 200 metri stile libero per il nuoto e infine alle ore 19.10 dalla già citata Laser Run che riunisce tiro e corsa. Una cosa è certa, siamo pronti a divertirci con la diretta Matteo Cicinelli Giorgio Malan nel pentathlon moderno…

DIRETTA/ Francia Polonia (risultato finale 3-0): Bleus medaglia d'oro bis! (volley Olimpiadi Parigi 2024)

MATTEO CICINELLI GIORGIO MALAN PENTATHLON MODERNO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Matteo Cicinelli Giorgio Malan nel pentathlon moderno avrà certamente spazio in chiaro, tra Rai Due e anche Rai Sport essendo evento piuttosto lungo, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Per la diretta streaming video, ecco per gli abbonati la piattaforma Discovery Plus, mentre sito e app di Rai Play sono gratis per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY PENTATHLON MODERNO OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA MATTEO CICINELLI GIORGIO MALAN PENTATHLON MODERNO: IL CONTESTO

Per presentare meglio la diretta Matteo Cicinelli Giorgio Malan nel pentathlon moderno, dobbiamo dire che sulla carta le aspettative potrebbero essere alte soprattutto per il classe 2000 Giorgio Malan, che nelle ultime due stagioni ha raccolto un oro ai Giochi Europei 2023 e un argento agli Europei 2024, più diverse soddisfazioni nelle gare a staffetta oppure di squadra, nelle quali è arrivato il contributo anche di Matteo Cicinelli.

Diretta Italia finale ginnastica ritmica a squadre/ Streaming video Rai: si comincia! (Olimpiadi Parigi 2024)

Naturalmente parliamo di uno sport che comprende discipline completamente diverse, quindi ognuno può avere i suoi punti di forza e quelli invece più critici, l’importante è cercare di ottenere il massimo ovunque, esaltando le proprie qualità e limitando i danni dove sarà necessario farlo. Tutto nello spazio di un paio di ore, il che rende tutto più difficile ma anche affascinante: che cosa succederà nella diretta Matteo Cicinelli Giorgio Malan nel pentathlon moderno?