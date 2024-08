DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: L’OCA VINCE LA SECONDA PROVA

La diretta Palio di Siena 2024 si è aperta per oggi, mercoledì 14 agosto 2024, con la vittoria della Nobile Contrada dell’Oca nella seconda prova verso l’edizione del Palio di Siena di venerdì, che sarà dedicato naturalmente alla Madonna Assunta. Successo dunque per il cavallo Ares Elce e il fantino Carlo Sanna detto Brigante, una coppia fra le più attese e sulla quale l’Oca punta con notevoli ambizioni.

Questa seconda prova vedeva partire di rincorsa la Selva, mentre l’appuntamento a questa sera per la terza prova alle ore 19.15, il prossimo atto della diretta Palio di Siena 2024, prevederà il seguente ordine ai canapi: Leocorno, Valdimontone, Istrice, Oca, Nicchio, Lupa, Civetta, Onda, Selva, infine Chiocciola di rincorsa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI 14 AGOSTO LA SECONDA E LA TERZA PROVA

Si entra oggi, mercoledì 14 agosto, sempre più nel vivo della diretta del Palio di Siena 2024, naturalmente quello del 16 agosto che fra un paio di giorni (meteo permettendo, come abbiamo imparato fin troppo bene a luglio) sarà dedicato alla Madonna Assunta. Ieri abbiamo avuto la tratta che ha portato a stabilire gli abbinamenti tra i cavalli scelti e le dieci Contrade che saranno protagoniste della diretta del Palio di Siena 2024, ovviamente appuntamenti già fondamentali, che hanno reso felici alcune Contrade e magari invece deluso o preoccupato altre, oggi si proseguirà con altre due prove del Palio di Siena, in programma naturalmente in piazza del Campo.

Ecco allora che si comincerà di nuovo alle ore 9.00 per la diretta del Palio di Siena 2024 con la seconda prova, mentre alla sera l’appuntamento sarà con la terza prova alle ore 19.15 – un quarto d’ora prima rispetto alla Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano – in quello che potremmo definire il giorno più “semplice”, con meno eventi collaterali come ad esempio la cena di domani sera e naturalmente tutto quello che accadrà poi il 16 agosto. Non è detto che ciò sia un male: potrebbe essere l’occasione ideale per scoprire la vita delle Contrade in questi giorni così speciali e quindi per immergersi nell’atmosfera di Siena.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Gli appassionati ormai lo sanno benissimo, perché è una costante dal 2022, cioè dalla ripartenza dopo due anni di stop per Covid: la diretta Palio di Siena 2024 in tv per la Carriera dedicata alla Madonna Assunta sarà garantita fra due giorni da La7, ma solamente per la corsa. In questi giorni giorni precedenti una copertura del Palio di Siena dovrebbe invece essere garantita dalla televisione locale Canale 3 (numero 84 del telecomando), che coprirà il Palio di Siena 2024 anche in diretta streaming video visitando il sito canale3.tv. Per tutte le informazioni utili ecco infine il sito ufficiale www.ilpalio.org.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: LE CONTRADE E LE RIVALITÀ

Per entrare sempre più nel clima che si respira in città, nel giorno della seconda e della terza prova per la diretta Palio di Siena 2024, potremmo ricordare i nomi delle dieci Contrade partecipanti e andare poi ad analizzare la situazione delle varie rivalità. Innanzitutto allora l’elenco delle protagoniste, che comprendeva già di diritto Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta perché assenti al corrispondente Palio dell’anno scorso, alle quali si sono aggiunte le tre Contrade estratte, cioè Chiocciola, Oca e Istrice.

Resta allora da capire quali saranno le rivalità presenti: ben tre coppie di Contrade avversarie saranno entrambe in gara fra un paio di giorni, cioè Civetta e Leocorno, Istrice e Lupa, Nicchio e Valdimontone, per cui sarà sicuramente molto vivace la diretta Palio di Siena 2024. La Tartuca, pur essendo assente, sicuramente non vorrà vedere vittoriosa la sua rivale Chiocciola, così come la Torre nei confronti dell’Oca – ci sarebbe in gara anche l’Onda, che però la Torre non riconosce come nemica, a differenza di quanto succede a parti invertite. Infine, sempre limitandoci alle sette rivalità ufficialmente riconosciute, Aquila e Pantera saranno entrambe assenti e si danno quindi già appuntamento all’anno prossimo.