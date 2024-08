DRAPPELLONE PALIO DI SIENA 2024: L’AUTORE

Il Drappellone Palio di Siena 2024 del 16 agosto sarà naturalmente al centro dell’attenzione nelle prossime ore, essendo il simbolo della Carriera dedicata alla Madonna Assunta, lo stendardo che al termine della corsa in Piazza del Campo sarà assegnato alla contrada vincitrice del Palio di Siena 2024 – i senesi lo chiamano anche “cencio”. Il Drappellone è una vera e propria opera d’arte, che la città di Siena affida ogni volta a un autore di chiara fama. Questa volta si tratta di Riccardo Guasco, noto con lo pseudonimo di Rik (il che lo avvicina ai fantini in gara), artista nato ad Alessandria il 13 marzo 1975 e quindi di 49 anni, formatosi presso l’Accademia Albertina di Torino.

Possiamo definire Riccardo Guasco come un illustratore, pittore e grafico, nelle cui opere si ritrovano chiare influenze di correnti artistiche quali il cubismo e il futurismo, con linee semplici e pochi colori. Il mezzo di comunicazione preferito di Rik è il manifesto pubblicitario, con pochi tratti di penna e spesso l’attenzione rivolta ai problemi ambientali e alla tutela della natura. Tra le opere più significative nella carriera artistica di Riccardo Guasco c’è sicuramente il murale L’ultimo chilometro, di 450 metri quadrati, un omaggio a Fausto Coppi sulla strada che porta a Castellania. Sicuramente però adesso si aggiungerà anche il Drappellone Palio di Siena 2024 dedicato alla Madonna Assunta in occasione della Carriera di oggi, venerdì 16 agosto.

DRAPPELLONE PALIO DI SIENA 2024: IL TEMA

Andiamo allora a scoprire più nel dettaglio anche il tema scelto dall’autore Riccardo Guasco per il Drappellone Palio di Siena 2024 del 16 agosto. L’ispirazione è chiaramente cubista, come era prevedibile da parte di Riccardo Guasco: Rik ha infatti giocato sui contrasti cromatici, ad esempio fra il colore ocra della terra e l’azzurro del cielo, ma pure con il tufo di Piazza del Campo e le bandiere che sventolano durante il Palio di Siena. Come sempre centrale è la figura della Madonna, una linea ideale parte dalla sua testa coronata per condurre l’occhio di chi guarda il Drappellone del Palio di Siena 2024 verso la raffigurazione di Piazza del Campo.

Sono presenti la torre civica del palazzo comunale e naturalmente i cavalli, ma anche i barberi, cioè le caratteristiche sfere con i colori delle Contrade, con cui i bambini di Siena giocano in strada e che nel Cencio di Rik richiamano i pianeti, essendo collocati sopra la testa della Madonna. L’autore Riccardo Guasco, nel corso della presentazione del Drappellone Palio di Siena 2024, ha voluto specificare di avere effettuato per la realizzazione dell’opera “un viaggio durato mesi che mi ha portato a conoscere Siena e il suo Palio come non avevo mai fatto prima. Mi sono lasciato guidare dentro alla città e alle sue tradizioni e da subito la cosa che più mi ha catturato è stata la ricchezza e la varietà dei colori che trasformano, durante il Palio, tutta la città in una grande festa”.