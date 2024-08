DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: OGGI LA QUARTA E LA QUINTA PROVA

C’è un posto al mondo dove il giorno di Ferragosto è vissuto come la vigilia del 16 agosto: la diretta Palio di Siena 2024 oggi, giovedì 15 agosto, ci proporrà la quarta e la quinta prova in vista del grande evento di domani, il Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta. Certo, la dedica porta il riferimento alla solennità religiosa che si celebra oggi, ma il fatto che la Carriera sia domani impone che per le Contrade di Siena (almeno per le dieci che gareggiano, ma non solo) sostanzialmente oggi sia un giorno di attesa e preparazione in vista di tutto quello che succederà domani.

Andiamo allora innanzitutto a scoprire che cosa ci proporrà oggi la diretta del Palio di Siena 2024, a partire dalla quarta prova, che sarà in programma già alle ore 9.00 del mattino, naturalmente sulla distanza dei tre giri di Piazza del Campo e con ingresso fra i canapi nell’ordine inverso della sera precedente. Alle ore 19.15 sarà invece la volta della quinta prova, la cosiddetta “prova generale”, che in effetti fra tutte le prove è quella che più si avvicina a ciò che sarà domani la diretta Palio di Siena 2024, compresa la “carica” dei Carabinieri a cavallo, una tradizione in ricordo della carica di Pastrengo del 1848 nella Prima Guerra d’Indipendenza.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Il giorno della vigilia della Carriera è molto intenso, ma dobbiamo ricordare che la diretta tv Palio di Siena 2024 sarà in chiaro per tutti su La7, ma solamente per la corsa di domani. Nei giorni precedenti una copertura del Palio di Siena dovrebbe invece essere garantita dalla televisione locale Canale 3 (numero 84 del telecomando), anche in diretta streaming video visitando il sito canale3.tv. Per tutte le informazioni utili ecco infine il sito ufficiale www.ilpalio.org.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: LA CENA DELLA PROVA GENERALE

Abbiamo dunque presentato i due appuntamenti agonistici che animeranno oggi la diretta Palio di Siena 2024, ma la sera della vigilia della Carriera non si esaurisce con la pur affascinante prova, perché successivamente nelle dieci Contrade in gara si svolge la cosiddetta Cena della Prova Generale. Si tratta di affascinanti eventi di popolo, con centinaia di persone che si ritrovano attorno ai tavoli lungo le strade o le piazze della Contrada.

Partecipano anche turisti e simpatizzanti, ma l’ospite d’onore è il fantino. Non possono mancare i canti, i discorsi d’auguri e tutto quanto rende indimenticabile la cena della vigilia, come se fossimo a Natale – per Siena, forse anche di più. Non solo: la sera della vigilia è anche il momento per tessere accordi con le Contrade amiche per favorite il successo proprio o degli alleati o anche per ostacolare quello dei nemici. Anche questo fa parte storicamente della diretta Palio di Siena 2024…