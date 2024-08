ALBO D’ORO PALIO DI SIENA 2024: CONTRADE E VINCITORI DEL RECENTE PASSATO

L’albo d’oro del Palio di Siena 2024 stuzzica l’attenzione oggi, venerdì 16 agosto, cioè il giorno in cui, rispettando una secolare tradizione, si corre la Carriera dedicata alla Madonna Assunta. Per ingannare l’attesa di questo evento che non ha paragoni al mondo, possiamo curiosare fra le statistiche dell’albo d’oro del Palio di Siena.

Innanzitutto, parliamo degli ultimi due nomi che si sono aggiunti nell’albo d’oro del Palio di Siena; il precedente di quest’anno è evidentemente relativo alla Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, che era slittata dal 2 al 4 luglio a causa del maltempo e infine vide emergere come vincitrice la Contrada dell’Onda.

Essendo però al 16 agosto, giorno consacrato alla corsa dedicata alla Madonna Assunta, ecco che per l’albo d’oro Palio di Siena 2024 il riferimento più preciso sarebbe forse a chi ha vinto esattamente un anno fa, cioè la Contrada dell’Oca, che aveva spezzato un digiuno di poco superiore ai dieci anni, dal momento che la sua precedente vittoria risaliva a luglio 2013.

Più breve invece l’attesa dell’Onda, che è uno dei nomi più frequenti in anni recenti nell’albo d’oro del Palio di Siena, dal momento che dal 2 luglio 2012 ad oggi si è imposta ben quattro volte – numeri ancora più significativi se si pensa che nel 2020 e nel 2021 non ci fu alcuna corsa a causa del Covid.

ALBO D’ORO PALIO DI SIENA 2024: NUMERI E CURIOSITÀ, DALLE CONTRADE A FANTINI E CAVALLI

Una curiosità sull’albo d’oro Palio di Siena 2024 ci potrebbe dunque portare alla ricerca delle Contrade che in anni recenti abbiano saputo cogliere doppiette ravvicinate: è il caso ad esempio del Drago, che vinse il 2 luglio 2018 per poi ripetersi il 2 luglio 2022, nella Carriera passata alla storia per avere sancito il ritorno dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Un altra citazione va spesa per la Selva, che invece vinse il 16 agosto 2019 l’ultimo Palio di Siena prima della pandemia e poi si è ripetuta il 2 luglio 2023. La Giraffa vinse il 2 luglio 2017 e due anni esatti dopo, mentre per la Lupa fu memorabile la doppietta del 2016, replicata con un terzo successo il 16 agosto 2018.

Passando dalle Contrade a cavalli e fantini, ecco che vi sono molti nomi ricorrenti negli ultimi precedenti che hanno arricchito l’albo d’oro del Palio di Siena 2024. Parlando dei fantini, addirittura ci sono appena due vincitori nelle ultime sette corse, dal 2019 ad oggi, perché prima e dopo lo stop ci fu una memorabile cinquina consecutiva di Giovanni Atzeni detto Tittìa dal 2 luglio 2019 al 2 luglio 2023, mentre le ultime due edizioni sono state vinte da Carlo Sanna detto Brigante. Infine, tra i cavalli dal 2022 in poi hanno vinto due volte a testa Zio Frac e Violenta da Clodia, mentre a luglio si è imposto Tabacco.