DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: TRATTA E PRIMA PROVA!

Martedì 13 agosto la diretta Palio di Siena 2024 torna a farci compagnia: siamo infatti arrivati ai giorni che precedono la carriera dedicata alla Madonna dell’Assunta, che si correrà venerdì 16 agosto e rappresenterà dunque il secondo appuntamento annuale per questo evento che ormai ha una storia plurisecolare e continua ad essere appassionante. Va ricordato che la diretta Palio di Siena 2024 per la Madonna di Provenzano aveva vissuto qualcosa di rarissimo: un doppio rinvio a causa del maltempo, la carriera originariamente prevista per il 2 luglio – come sempre – era stata disputata ben due giorni più tardi, ma del resto quelli erano giorni in cui la pioggia era abbastanza frequente.

Alla fine aveva vinto l’Onda; oggi invece la diretta Palio di Siena 2024 ci fa rivivere tutte le tradizionali sequenze dei giorni precedenti, perché con la tratta avremo le batterie di circa trenta cavalli che sfileranno a beneficio degli appassionati e che in tarda mattinata saranno sorteggiati per venire abbinati alle contrade; questo momento sarà alle ore 9:00, mentre alle ore 19:15 ecco la prima prova nella diretta Palio di Siena 2024, in totale ne avremo quattro più la prova generale della sera prima e la cosiddetta Provaccia che si tiene invece la mattina del giorno della carriera. Non resta ora che affidarci alla diretta Palio di Siena 2024 per scoprire come andrà questa giornata…

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PRIMA PROVA

La diretta tv Palio di Siena 2024 sarà appannaggio di La7 come già accaduto nelle carriere che ci hanno tenuto compagnia negli ultimi anni, ma bisogna segnalare che questa emittente (in chiaro per tutti) trasmetterà soltanto la gara del 16 agosto. Per le prime fasi del Palio di Siena 2024, compresa quella di oggi con tratta e prima prova, l’appuntamento dovrebbe essere garantito soltanto su Canale 3.

Questa è la televisione “ufficiale” del Palio di Siena 2024, l’emittente è presente al numero 84 del vostro telecomando e fornirà anche la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, sul proprio sito che trovate all’indirizzo canale3.tv. Ricordiamo poi la possibilità di essere informati sulla diretta Palio di Siena 2024 anche tramite il portale ufficiale, che è www.ilpalio.org.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: VERSO LA MADONNA DELL’ASSUNTA

Nel presentare la diretta Palio di Siena 2024, trattandosi del giorno che apre l’avvicinamento alla carriera dedicata alla Madonna dell’Assunta, dobbiamo innanzitutto specificare quali saranno le contrade che correranno il 16 agosto. Sette sono presenti di diritto per aver saltato la carriera dello scorso anno: si tratta, in ordine alfabetico, di Civetta, Leocorno, Lupa, Nicchio, Onda, Selva e Valdimontone. A queste si sono poi aggiunte le tre contrade che tradizionalmente vengono sorteggiate: in questo caso abbiamo Chiocciola, Istrice e Oca, dunque possiamo subito dire che l’Onda avrà la possibilità di fare il bis nella diretta Palio di Siena 2024, avendo vinto la carriera del 2 luglio (poi diventato 4 luglio).

Le sette contrade non partecipanti ci saranno il prossimo anno, intanto noi possiamo ricordare che la tratta sarà comunque un momento importante perché ci sono dei cavalli più competitivi di altri, come del resto dimostra molto bene l’albo d’oro anche recente della corsa. La diretta Palio di Siena 2024 si avvierà poi verso la sua prima prova, già abbastanza indicativa anche se, naturalmente, le prove che precedono la carriera vanno sempre prese con le pinze; intanto noi siamo davvero pronti a tuffarci nella grande atmosfera che ci viene presentata dalla diretta Palio di Siena 2024, ricordiamo come ultima cosa che, in caso di rinvio, le prove non vengono ricalendarizzate ma vengono definitivamente cancellate.