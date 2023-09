DIRETTA ROMA EMPOLI/ Video streaming tv: giallorossi dominanti nei precedenti (Serie A, 17 settembre 2023)

DIRETTA ROMA EMPOLI: I TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Roma Empoli sorridono storicamente ai giallorossi. Su 30 precedenti in Serie A tra queste due squadre, 22 volte a trionfare è stata la squadra giallorossa. Invece 5 i pareggi e sole 3 vittorie toscane, la più recente datata addirittura 2007 con la rete di Pozzi nell’anno della Roma seconda e l’Inter campione con ben 97 punti. Da aggiungere il dato relativo ai testa a testa in casa della Roma, ancora più duro da digerire per l’Empoli.

Infatti i toscani, nelle tre vittorie su tre, può vantare solamente successi interni. All’Olimpico contro la Roma non è mai riuscita a vincere, mettendo a referto a malapena due pareggi su quindici volte. I due segni X sono del 1998 per 0-0 e 2016 per 2-2: doppio vantaggio Roma con Giuly e Brighi con rimonta nella ripresa targata Vannucchi e Giovinco.

DIRETTA TV ROMA EMPOLI STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Roma Empoli sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

La diretta streaming di Roma Empoli è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

ROMA EMPOLI, MOU CERCA I TRE PUNTI

La diretta Roma Empoli, in programma domenica 17 settembre alle ore 20:45, racconta di un match tra due squadre che non sono ancora riuscite a vincere. I giallorossi di Mourinho infatti hanno fin qui raccolto a malapena 1 punto sancendo così la seconda peggior partenza della storia del club della Capitale. Se l’esordio stagionale contro la Salernitana, gara terminata 2-2, sembrava poter essere semplicemente un incidente di percorso, i tifosi giallorossi si sono dovuti ricredere. Al peggio non c’è mai fine ed ecco come da un pareggio, la Roma è passata da un pareggio e due sconfitte: la prima in ordine temporale in casa del Verona mentre il secondo ko è stato registrato in casa contro il Milan.

Anche l’Empoli a dire il vero non ha iniziato al meglio la stagione, anzi, per i toscani peggio non si poteva fare con tre sconfitte in altrettante partite. L’esordio è stato in casa con il Verona è a riservato un triste 1-0 per i tifosi dell’Empoli accorsi al Castellani. Anche la prima trasferta non è stata memorabile visto che la doppietta di Colpani ha spinto il Monza a vincere 2-0. Stesso risultato maturato tra Empoli e Juventus con i bianconeri che hanno chiuso nei migliore dei modi il trittico pre sosta Nazionali mentre i biancoazzurri sono rimasti a secco sia di vittoria che di gol fatti, unica squadra di Serie A a non aver mai trovato la via del gol.

ROMA EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma Empoli vedono i giallorossi schierarsi con l’assetto tattico 3-5-2. In porta Rui Patricio, protetto qualche metro più avanti dal trio N’Dicka, all’esordio in giallorosso al posto di Mancini, Smalling e Llorente. Sugli esterni Kristensen ed El Shaarawy mentre a centrocampo Cristante sarà il regista mentre Bove e Paredes, ex di serata, le due mezzali. Difficile rivedere Aouar dopo il problema muscolare riscontrato con il Milan, ancora più complicata la situazione per Renato Sanches. In attacco potrebbe esserci il ritorno dal primo minuto per Dybala che insieme a Lukau, entrato bene nel debutto col Milan, potrebbero formare la coppia tanto attesa in quel di Roma.

L’Empoli ha molte meno scelte non avendo grosse assenze se non Destro e Maldini che continuano ad allenarsi a parte. Ma iniziamo a vedere dalle fondamenta di questo 4-3-3 ovvero Berisha in porta e il quartetto arretrato Ebuehi, Ismajli, Luperto e Cacace. Nella zona nevralgica del campo Marin e Fazzini supporteranno ai lati Grassi nel ruolo di metronomo. In attacco Baldanzi e Cambiaghi daranno un’importante mano all’unica punta Caputo.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; N’Dicka, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Paredes, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambighi.

ROMA EMPOLI, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Roma Empoli vedono favorita la squadra di casa a 1.44. Sempre secondo bet365, il 2 fisso è dato a 7.50 mentre il pareggio è offerto a 4.50.

Perfetta parità per quanto riguarda il discorso Over 2.5, vale a dire “almeno tre gol in questo incontro”, e l’Under 2.5 che sono quotate entrambe a 1.90. C’è gap invece tra il Gol e No Gol rispettivamente 2.10 e 1.66. Arriverà il primo gol di Lukaku con la maglia giallorossa? Quota 2.50, la stessa di Dybala, per l’attaccante belga.











