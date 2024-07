DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai 2: parla la maglia gialla (oggi 18 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: PARLA POGACAR

Mentre aspettiamo che la diretta del Tour de France 2024 ci faccia compagnia con la 18^ tappa, possiamo riportare quelle che ieri sono state le dichiarazioni di Tadej Pogacar, autore di un attacco a sorpresa sulla salita finale quando il gruppo era lontano circa otto minuti dagli attaccanti. Una frustata neutralizzata dall’ottimo lavoro di Remco Evenepoel, ma che non gli ha impedito di guadagnare altri due secondi su Jonas Vingegaard: “Nemmeno io ho ben chiaro il perché ci abbia provato” ha detto la maglia gialla, che però è molto contento per l’ulteriore vantaggio accumulato sul grande rivale di questo Tour de France 2024.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Richard Carapaz vince la 17^ tappa, Pogacar ci ha provato!

“Ho solo voluto sgranchirmi un po’ le gambe sul finale” ha poi aggiunto lo sloveno della UAE, che ha speso qualche parola su Evenepoel: “Remco è in grande forma, ha fatto un ottimo attacco sul finale ma la Visma è riuscita a fare un lavoro di squadra eccellente” ha chiuso Pogacar, sottolineando il fatto che, senza l’aiuto dei gregari, probabilmente Vingegaard avrebbe perso altro tempo rispetto a lui ed Evenepoel. Effettivamente, per quello che abbiamo visto ieri nel finale della diretta del Tour de France 2024, sembra proprio che le cose sarebbero potute andare in questo modo… (agg. di Claudio Franceschini)

Tour de France 2024, ombra doping su Pogacar e Vingegaard?/ Cos'è il rebreathing con il monossido di carbonio

COME VEDERE LA DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Va ricordato che la diretta tv del Tour de France 2024 sarà fruibile in chiaro per tutti gli appassionati, che la potranno seguire su Rai Due fin dall’orario in cui si aprirà il collegamento e poi avranno la possibilità di assistere al quotidiano Processo alla Tappa, con le interviste ai protagonisti e gli approfondimenti da studio a quanto accaduto. In assenza di un televisore la diciottesima tappa del Tour de France 2024 è accessibile anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: infatti, come ormai sappiamo, basterà rivolgersi al sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO TV DEL TOUR DE FRANCE 2024

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Trionfa Philipsen sul finale!

TOUR DE FRANCE 2024: CONTINUO SALISCENDI!

Sarà davvero molto interessante la 18^ tappa nella diretta del Tour de France 2024: siamo alla Gap-Barcelonnette e anche oggi si pedala abbastanza, giovedì 18 luglio infatti i corridori dovranno affrontare oltre 179 chilometri in un percorso nemmeno troppo scontato, visto che la diciottesima tappa è stata contrassegnata come “collinare”. Ciò significa che magari non ci saranno le grandi montagne che hanno caratterizzato giorni e settimane scorse, ma sarà una giornata vissuta quasi tutta in ascesa con strappi e strappetti che potrebbero nuovamente cambiare la classifica.

A proposito di emozioni, le abbiamo vissute anche ieri nella 17^ tappa: uno straordinario Richard Carapaz è stato alla ruota di un brillantissimo Simon Yates, lo ha staccato in pochi metri ed è andato a prendersi una vittoria più che meritata, vincendo così almeno una tappa per ciascuno dei grandi giri. Alle sue spalle il gruppo della maglia gialla, staccato di otto minuti, si è animato sull’assalto di Tadej Pogacar, ma è stato bravissimo Remco Evenepoel a trainare un incerto Jonas Vingegaard sullo sloveno neutralizzandone l’attacco, e anzi guadagnando lui stesso qualcosa.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: PERCORSO 18^ TAPPA

Andiamo allora a presentare nel dettaglio la diretta del Tour de France 2024 con questa 18^ tappa. La partenza da Gap è prevista alle ore 13:00 e saremo già a 851 metri sul livello del mare, la giornata sarà caratterizzata dal fatto che si resti sempre in quota, per quanto non altissima. Già nei primi 57 chilometri ci sono due GPM di terza categoria: il Col du Festre, ascesa da 4 chilometri con pendenza media del 6,3%, e il Cote de Corps che è più breve, due chilometri, ma anche più impegnativa perché qui si arriva al 7,2% di pendenza.

Poi si scende, per risalire però in maniera graduale ma costante: al chilometro 84 arriva il traguardo volante di Saint Bonnet en Champsaur. Poi nello spazio di 50 chilometri, anche meno, la diretta del Tour de France 2024 proporrà altri tre GPM, sempre di terza categoria: non troppo impegnativi ma comunque capaci di fare selezione. Il Col de Manse, il Cote de Sainte Apollinaire e il Cote des Demoiselles Coiffées: salite dalla pendenza abbastanza morbida, ma in sequenza e dunque in grado di regalarci fuochi d’artificio. L’arrivo sarà comunque in quota: già a Les Thuiles, procedendo verso Barcelonnette, saremo oltre i 1000 metri sul livello del mare.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (SVN) 70h21’27’’

2. Jonas Vingegaard (DEN) +3’11’’

3. Remco Evenepoel (BEL) +5’09’’

4. Joao Almeida (POR) +12’57’’

5. Mikel Landa (ESP) +13’24’’

6. Cristian Rodriguez (ESP) +13’30’’

7. Adam Yates (GBR) +15’41’’

8. Giulio Ciccone (ITA) +17’51’’

9. Derek Gee (CAN) +18’15’’

10. Santiago Buitrago (COL) +18’35’’











© RIPRODUZIONE RISERVATA