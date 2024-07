Diretta Tour de France 2024, classifica/ Streaming video Rai: 17^ tappa con tre GPM finali! (oggi 17 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: ALTRA FATICA IN MONTAGNA!

Con la 17^ tappa del Tour de France 2024 entriamo realmente nelle fasi conclusive della Grande Boucle 2024: mercoledì 17 luglio la Saint Paul Troix Chateaux-Superdévoluy ha un percorso di quasi 178 chilometri ed è giustamente contrassegnata come tappa di montagna, dunque siamo alle ultime fatiche per gli uomini di classifica e soprattutto per Tadej Pogacar, che alla fine della seconda settimana ha piazzato un devastante uno-due rifilando quasi due minuti a Jonas Vingegaard, e blindando ancor più una maglia gialla che aspetta solo di essere ufficializzata, per quello che sarebbe il terzo successo in carriera.

A Nizza però ancora un po’ e i rivali di Pogacar possono giustamente crederci; intanto noi possiamo ricordare che nella diretta del Tour de France 2024 di ieri abbiamo avuto una sostanziale giornata di riposo, percorso pianeggiante con volata finale e nuova vittoria dello straordinario Jasper Philipsen. Naturalmente la maglia gialla è rimasta saldamente sulle spalle di Tadej Pogacar che ha conservato il suo vantaggio sulla concorrenza – in primis Vingegaard e Remco Evenepoel – anche oggi comunque la classifica potrebbe muoversi nelle prime posizioni visto quello che ci attende.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 17^ TAPPA

Come sempre la diretta tv del Tour de France 2024 sarà disponibile in chiaro sulla televisione di stato, per la precisione su Rai Due che si occupa di mandare in onda il percorso quotidiano relativo alla 17^ tappa, arrivando fino al traguardo e poi tenendoci compagnia con il Processo alla Tappa che si comporrà di approfondimenti in studio e interviste ai protagonisti della giornata.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: PERCORSO 17^ TAPPA

Abbiamo segnalato che la 17^ tappa del Tour de France 2024 sarà di montagna, e anche con un chilometraggio non indifferente: la partenza neutralizzata sarà alle ore 12:35 e di fatto la strada inizia subito a salire, anche se almeno nei primi chilometri si tratterà di un falsopiano con ideale arrivo a Montclus, a 727 metri sul livello del mare. Qui saremo ai 93 chilometri percorsi, al 129 invece arriva il traguardo volante di Veynes ed è da vedere chi potrà prendersi punti utili per la maglia verde, perché a questo punto potrebbe già esserci una fuga importante. Si procede rapidamente verso il gran finale, ed è qui che arriveranno i fuochi d’artificio.

In meno di 30 chilometri infatti avremo tre GPM: il primo sul Col Bayard, seconda categoria con ascesa di 6,8 chilometri al 7,3% di pendenza media, il secondo è il difficilissimo Col du Noyer che infatti sarà di prima categoria per una salita che durerà 7,5 chilometri con 8,1% di pendenza, infine appena prima del traguardo ecco il GPM di terza categoria con il Saint Etienne en Supérdevoluy. Saranno ancora grandi emozioni nella diretta del Tour de France 2024, ne siamo abbastanza sicuri…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 66h07’51”

2. Jonas Vingegaard (Dan) a 3’09”

3. Remco Evenepoel (Bel) a 5’19”

4. Joao Almeida (Por) a 10’54”

5. Mikel Landa (Spa) a 11’21”

6. Carlos Rodriguez (Spa) a 11’27”

7. Adam Yates (Gbr) a 13’38”

8. Giulio Ciccone (Ita) a 15’48”

9. Derek Gee (Can) a 16’12”

10. Santiago Buitrago (Col) a 16’32”

