Don Michele Barone, ex prete accusato di maltrattamenti, abusi e lesioni su una 13enne durante i suoi presunti esorcismi, è protagonista della nuova puntata de Le Iene presentano: Inside in onda giovedì 10 ottobre 2024 su Italia 1. Un appuntamento televisivo in prima serata nel quale si ripercorre la storia dell’ex sacerdote finito a processo e poi condannato a 12 anni, in primo grado, per le violenze sulla minore.

Sanità: 4,5mld di italiani non si curano/ "In Lazio 61mln di euro statali per le liste d'attesa inutilizzati"

Il caso di don Michele Barone è balzato in testa alle cronache alcuni anni fa e, secondo l’accusa, l’ex religioso avrebbe ridotto pelle e ossa la ragazzina nel contesto di presunti riti di purificazione dal demonio che non sarebbero mai stati autorizzati dalla Santa Sede. Le Iene Inside lo ha incontrato nuovamente e racconta cosa fa oggi dopo la condanna.

Philip Morris presenta IQOS ILUMIA i PRIME/ Le caratteristiche: touch screen, pausa e batteria smart

Don Michele Barone oggi: l’ex prete accusato di violenze durante presunti esorcismi a Le Iene Inside

Don Michele oggi è libero dopo 2 anni di carcere. La storia di presunti esorcismi e violenze era venuta a galla attraverso una denuncia sulla vicenda della minore che sarebbe stata vittima di maltrattamenti e abusi per mesi. “Secondo i miei genitori e il prete – ha raccontato la giovane a Le Iene –, io ho un legame con il demonio“.

Nel corso della trasmissione, viene descritta una vicenda da incubo: per oltre un anno, la ragazza avrebbe vissuto da reclusa e sarebbe stata sottoposta a diversi “rituali” spacciati per esorcismo da parte di Michele Barone e degli stessi genitori. Per l’accusa, dal 2017 al 2018 l’ex prete avrebbe avuto in mano ogni aspetto della sua vita compreso il controllo del tipo di alimenti da consumare.

Caso Mirella Gregori, Roberta Bruzzone chiede la riapertura/ “Cercare nei diari della ragazza”

Don Michele Barone, le parole a Le Iene prima dell’arresto

Prima di essere arrestato, don Michele Barone ha risposto ad alcune domande de Le Iene negando di essere un esorcista. La denuncia del caso della 13enne ha fatto emergere le trame di una presunta setta con decine di adepti, il tutto sotto lo stretto controllo dell’ex sacerdote.

In una occasione, secondo il drammatico racconto davanti alle telecamere del format, Barone avrebbe sferrato dei pugni “in bocca ad una bambina” e avrebbe incassato parecchi soldi dai viaggi organizzati per mete religiose all’estero, pellegrinaggi che avrebbero fruttato importanti guadagni. Lui si è sempre difeso dalle accuse e ha rilanciato con alcune dichiarazioni al vetriolo che tirano in ballo la Chiesa e lo dipingono come vittima di un “complotto”: “La cosa ecclesiastica mi ha fatto fuori – ha detto ai microfoni di Gaetano Pecoraro –, hanno pagato Le Iene“.