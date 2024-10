Chi è Edoardo Ercole: il figlio di Serena Grandi e Beppe Ercole

Edoardo Ercole è il figlio di Serena Grandi e Beppe Ercole. Nato a Milano il 19 dicembre del 1989, Edoardo Ercole ha sempre vissuto sotto le luci dei riflettori. Edoardo si occupa di comunicazione e social network e conduce una vita lontano dai riflettori. Molto discreto e riservato, Edoardo parla raramente di sè se non nelle interviste che rilascia, in alcuni casi, con mamma Serena Grandi. E’ quanto accaduto nel 2021 quando, insieme alla madre, si è raccontato nel salotto di Oggi è un altro giorno parlando del coming out e dei commenti orrendi ricevuti dopo la sua confessione.

Liliana Resinovich/ Sebastiano rifiuta l'intervista a Mattino 5 poi ci ripensa: “Il 14 dicembre...”

“Avevo 14 anni quando ho fatto coming out, avevo già consapevolezza a 12-13 anni e ho passato momenti atroci. Ho ricevuto insulti, scritte orrende sotto il mio civico, ma ho sofferto in silenzio, anche se lei comunque ci è arrivata. Avrei preferito farlo in maniera diversa”, ha raccontato Edoardo nel salotto di Serena Bortone.

Chi è Ivan Granatino? La carriera da ‘The Voice’ all’ultimo album autobiografico/ “Devo tutto al mio papà”

Edoardo Ercole e il rapporto con mamma Serena Grandi

Edoardo Ercole ha vissuto momenti davvero difficile come ha spesso raccontato lui. Al suo fianco, però, c’è sempre stata mamma Serena Grandi che l’ha supportato in tutte le sue scelte. Durante gli anni scolastici, in particolare, ha affrontato momenti complicati. “Sono dovuto scappare da scuola. Non volevo più stare lì. Si creavano delle dinamiche a cui non volevo sottostare, era un liceo privato romano di destra. Non ho mai nascosto troppo quello che ero”, ha detto sempre nel salotto di Oggi è un altro giorno.

Fondamentale la presenza e il sostegno di Serena Grandi: “Sono stata molto felice di questa scoperta (dell’omosessualità, ndr) anche se dolorosa perché me l’hanno detto, non l’ho scoperto subito. Adesso sono davvero felice, non diventerò nonna ma… meglio così, tanto non ho più pazienza”.

Pasquale Stefano Mella da Uomini e Donne a Chi l'ha visto/ Cosa è successo all'ex cavaliere